ΗΠΑ: Η Βουλή ψήφισε τη δημοσιονομική διάσωση της χώρας

Νομοσχέδιο έκτακτης χρηματοδότησης του κράτους εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα ένα νομοσχέδιο έκτακτης χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κράτους, βασικό βήμα για να αποφευχθεί την ύστατη ώρα η δημοσιονομική παράλυση της χώρας.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με 335 θετικές ψήφους και 91 αρνητικές.

Τώρα αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Γερουσία.

