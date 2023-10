Οικονομία

Χατζηδάκης για συντάξεις: Αύξηση 3,1% το 2024

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε το ύψος στην αύξηση των συντάξεων, που θα ισχύσει απο την Πρωτοχρονιά.

Αύξηση 3,1% στις συντάξεις το 2024 θα προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί την Δευτέρα στην Βουλή, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο Κωστής Χατζηδάκης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 και του Κωστή Πλάντζου , ο οποίος είχε αναφερθεί νωρίτερα το πρωί στο ύψος της αύξησης των συντάξεων απο την Πρωτοχρονιά και μετά.

«3,1% θα είναι οι αυξήσεις γιατί είναι χαμηλότερος και ο πληθωρισμός από πέρσι», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, θυμίζοντας ότι το ύψος της αύξησης στις συντάξεις προκύπτει σε συνάρτηση με το ποσοστό του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Σε ότι αφορά την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης πολιτών, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι στην Ελλάδα «έχουμε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ. Ο κατώτατος μισθός ήταν στην 18η θέση, από τις 22 της ΕΕ που έχουν ανάλογο μέτρο και έχει πάει στην 13η θέση».

«Έχουμε το «Καλάθι του Νοικοκυριού», έχουμε το Market Pass, έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, υπάρχει στήριξη των εισοδημάτων κατά της ακρίβειας και σειρά άλλων παρεμβάσεων που θα έχουν αποτέλεσμα την ενίσχυση των νοικοκυριών», είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος σημείωσε ότι «έχουμε την αύξηση μετά από 14 χρόνια στους δημοσίους υπαλλήλους, μεσοσταθμικά κατά 1476 ευρώ ανά υπάλληλο. Έχουμε τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, είναι οι καινούριες αυξήσεις στους συνταξιούχους, είναι το αφορολόγητο για τις οικογένειες. Πάμε σε άλλο μείγμα πολιτικής».

Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό επεσήμανε ότι μειώνεται και πως ειδικότερα στον πληθωρισμό των τροφίμων «υπάρχει αποκλιμάκωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ο ρυθμός της αύξησης αρχίζει να περιορίζεται».

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κωστής Χαταηδάκης είπε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ότι «συγκριτικά με πέρσι, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τιμή είναι στα ίδια επίπεδα και λίγο χαμηλότερα. Αυτές είναι οι δικές μας εκτιμήσεις. Υπάρχει και πάλι το επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο για τις οικογένειες με παιδιά».

Απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθεί επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας ότι «στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει περιορισμός των οριζόντιων επιδομάτων που δόθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης»

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι παρά τις καταστροφές και τις θεομηνίες, «Ο Προϋπολογισμός υπεραποδίδει, όπως υπεραποδίδει και η οικονομία. Χάρη στην συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης, η Ελλάδα είναι δεύτερη σε ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, έχει αυξήσει τις επενδύσεις και έχει δημιουργήσει 300.000 θέσεις εργασίας από το 2019. Η Ελλάδα αποτελεί “παράθυρο ευκαιρίας”, λόγω και της πολιτικής σταθερότητας».

Σχετικά με τον θόρυβο που υπήρξε αναφορικά με αλλαγές στην φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι «Δεν υπήρξε ποτέ θέμα με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει θέμα με την φοροδιαφυγή, υπάρχει ζήτημα διασταυρώσεων και εντοπισμού φοροδιαφυγής και ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών».

Ερωτηθείς εάν θα ισχύσει και για τα ξενοδοχεία του Πηλίου, που στενάζει από τις συνέπειες της κακοκαιρίας, το νέο τέλος για τα καταλύματα, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «είναι Τέλος Κλιματικής Αλλαγής και ισχύει ότι έχει ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση».

