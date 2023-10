Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τα λάθη και οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, από την αστρολόγο, Λίτσα Πατέρα.

-

«Όλη η χαρά, η ενέργεια, η αγάπη που δίνει αυτό το πλάσμα μας κάνει όλους χαρούμενους έστω και αν έχουμε κάποιες δυσκολίες», είπε η Λίτσα Πατέρα, αναφερόμενη στην Μπέτυ Μαγγίρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» της Κυριακής.

Σχετικά με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «το καλύτερο είναι ότι η Αφροδίτη που αφορά εμάς τις γυναίκες για το που θα βγούμε, πως θα ντυθούμε κλπ., παραμένει στον Λέοντα και αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε και να περνάμε καλά».

Η αστρολόγος συμπλήρωσε ότι «ο Ερμής κάνει μια πολύ ωραία όψη, που σημαίνει ότι παίρνουμε δύναμη και επικοινωνούμε. Πρέπει να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στα παιδιά μας».

«Αυτήν την εβδομάδα κάνουμε αλλαγές που είναι σημαντικές, αλλά στην μέση της εβδομάδας έρχεται ο Ποσειδώνας με τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα», ανέφερε η αστρολόγος.

Όπως επεσήμανε, «ο Άρης προσπαθεί να καταλαγιάσει τις εντάσεις, αλλά προς το τέλος της εβδομάδας θα αγγίξει τον Πλούτωνα και προς το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να αποφεύγουμε τις συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μικρούς “πολέμους».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:





