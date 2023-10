Πολιτική

OAKA - Μητσοτάκης για στέγαστρο Καλατράβα: Κάποιοι μας εγκαλούν επειδή έγινε έλεγχος!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους πληγέντες από τις θεομηνίες και άλλα κρίσιμα θέματα των προηγούμενων ημερών.

-

«Γιατί έγινε αυτός ο έλεγχος; Γιατί πολύ απλά προχωράμε στην ανάπλαση του Ολυμπιακού Πάρκου. Γιατί το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, και επενδύουμε 57 εκ. ευρώ για τη συντήρησή του. Για να γίνει η συντήρηση έπρεπε να γίνει η μελέτη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έλεγχος στατικότητας από το 2004. Και για κάποιο λόγο, αυτό αρκεί για να μας εγκαλούν κάποιοι. Επειδή προχωράμε σε μελέτες και μεριμνούμε για την ασφάλεια. Είναι γνωστό ότι το ΟΑΚΑ δεν είχε συντηρηθεί επί δύο δεκαετίες. Ποιος δεν αισθάνεται απογοήτευση όταν βλέπει τις εικόνες τόσο σημαντικών εγκαταστάσεων που έχουν αφεθεί στην τύχη τους τόσα χρόνια; Αυτό ακριβώς αλλάζουμε. Γι’ αυτό επενδύουμε, γι’ αυτό έχουμε δρομολογήσει την ανάπλαση αυτή, γι’ αυτό γίνονται μελέτες», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με το θέμα που έχει προκαλέσει σάλο.

Όλη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα σας! Έχουμε πολλά να πούμε πάλι και σήμερα. Ομολογώ είναι ελάχιστες οι εβδομάδες που δεν έχουμε πολλά τελικά. Ίσως μόνο οι εβδομάδες των γιορτών. Και ναι, δεν είναι όλα τέλεια, δεν γίνονται όλα αμέσως, δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί να διορθώσουμε τα πάντα, αλλά ελπίζω ότι όσοι από εσάς διαβάζετε αυτές τις αναρτήσεις, θα ξέρετε πως προσπαθούμε και εργαζόμαστε σκληρά για να προχωρήσει η χώρα μας μπροστά. Με μικρά ή μεγάλα βήματα, όμως πάντα μπροστά.

Στα σχόλια παρατήρησα πως αρκετοί από εσάς εκτιμήσατε την «ανασκόπηση της ανασκόπησης» που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε θα τη συνεχίσω. Σήμερα λοιπόν έχουμε: τη στήριξη στους συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία, το νέο σύστημα αξιοκρατικής επιλογής διοικήσεων δημοσίων φορέων, τις 17 νέες Eιδικές Mονάδες Aντιμετώπισης Eγκεφαλικών, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος «Σπίτι μου», τον διπλασιασμό του εκπαιδευτικού προσωπικού παράλληλης στήριξης στα σχολεία μας, το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις νέες ταυτότητες, την υποχρεωτική ανακοίνωση όλων των ανατιμήσεων προϊόντων που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, την έναρξη του εμβολιασμού για τη γρίπη, τη μελέτη στατικότητας του ΟΑΚΑ και την παράδοση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου στη Ρόδο.

Ξεκινάω με τη σκέψη μου στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν σκληρά από το νέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Δυστυχώς, χτυπήθηκαν πάλι περιοχές, όπως ο Βόλος και η Βόρεια Εύβοια, μόλις τρεις εβδομάδες από την επέλαση του Daniel.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι το κράτος θα δώσει τη μάχη με όλα τα μέσα, θα σταθούμε δίπλα σε όλους όσοι επλήγησαν. Θα τους βοηθήσουμε να ξαναφτιάξουν -όσο γίνεται πιο γρήγορα και καλύτερα- αυτά τα οποία έχασαν. Θα ξαναφτιάξουμε και τις υποδομές μας, αλλά πιο ανθεκτικές, γιατί η κλιματική κρίση μας δείχνει, με ανησυχητική συχνότητα και αύξουσα ένταση πια, το άγριο πρόσωπό της.

Την περασμένη Τρίτη ανακοινώσαμε ότι 686 εκ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης προορίζονται για αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές, δρόμους και γέφυρες, για το σιδηροδρομικό δίκτυο και για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων στη Θεσσαλία, στη Ροδόπη και στον Έβρο. Μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων θα διατεθούν περισσότερα από 2,25 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Είναι ωστόσο επιβεβλημένο να εντάξουμε την Πολιτική Προστασία και τα θέματα προσαρμογής στην κλιματική διαταραχή ως προτεραιότητα όλων των πολιτικών μας. Λίαν συντόμως θα σας πω και πώς θα το κάνουμε.

Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί σχεδόν 30.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις και περίπου 4.700 προσωρινές στην πλατφόρμα arogi. Αθροιστικά, μέχρι τώρα, έχουν καταβληθεί 36,7 εκ. ευρώ σε 6.648 φυσικά πρόσωπα ως πρώτη αρωγή. Παράλληλα, έχουν γίνει πάνω από 18.000 αυτοψίες και έλεγχοι κτιρίων σε 225 κοινότητες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος και έχει ελεγχθεί ένα μήκος οδικού δικτύου 981 χλμ. Ως προς τα ζητήματα δημόσιας υγείας, ευτυχώς δεν υπάρχει συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στις υπό επιτήρηση περιοχές, όμως η επιτήρηση είναι συνεχής και θα είμαστε εκεί για όσο χρειαστεί. Η συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων από τις προσπελάσιμες περιοχές έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και γίνεται παντού απολύμανση. Υπολείπονται περιοχές σε Τρίκαλα, Λάρισα και Καρδίτσα, όπου ακόμα τα νερά καθιστούν αδύνατη την όποια επιχείρηση. Μόλις καταστεί δυνατόν, θα επέμβουμε και εκεί.

Να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι η κρατική αρωγή πάει χέρι-χέρι με την αλληλεγγύη που δείχνει και ο ιδιωτικός τομέας. Τράπεζες, εφοπλιστές και ΣΕΒ διαθέτουν κοντά 150 εκ. ευρώ ως συνδρομή για τις ανάγκες των πληγέντων. Μακάρι να βρουν μιμητές. Να ξέρουν ότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο. Με δωρεά ιδιωτών έχουμε αναθέσει στην ολλανδική εταιρεία HVA -που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεγάλων γεωργικών έργων και στη διαχείριση των υδάτων- να καταρτίσει σχέδιο αποκατάστασης για την πλημμυρισμένη λεκάνη απορροής της Θεσσαλίας. Ολλανδοί επιστήμονες έχουν ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή και ξεκίνησαν, σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες και συναρμόδιους φορείς, τη συλλογή δεδομένων με στόχο την εκπόνηση ενός βιώσιμου Master Plan που θα βοηθήσει στην επίσπευση των διαδικασιών για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Αλλάζω θέμα, για να σας πω για μία μεταρρύθμιση που μας προχωράει ένα βήμα μπροστά στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Έχουμε επεξεργαστεί λοιπόν ένα καινοτόμο σύστημα επιλογής προσώπων με κριτήριο τη γνώση και την εμπειρία, που προσαρμόζεται όμως στις ανάγκες κάθε φορέα. Προβλέπει αξιολόγηση βάσει στόχων αλλά και διαδικασία αντικατάστασης όταν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Σκοπός μας εδώ είναι να αντιμετωπίσουμε την παθογένεια της ποιότητας διορισμένων διοικήσεων φορέων του Δημοσίου. Γιατί πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε: η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργεί με αξιοκρατία και στοχοθεσία. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε.

Αυτή την εβδομάδα επίσης δρομολογήθηκε μία σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ενός σιωπηρού αλλά εξαιρετικά μεγάλου κινδύνου, που είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, αλλά δυστυχώς, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και αναπηριών από αυτή την αιτία. Αν όμως διαγνωσθούν εγκαίρως, τα εγκεφαλικά επεισόδια ξεπερνιούνται και μάλιστα πολύ αποτελεσματικά.

Τι κάνουμε γι’ αυτό λοιπόν; Δημιουργούμε ένα δίκτυο 17 Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης των Εγκεφαλικών σε όλη τη χώρα, που θα βοηθήσει να σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές και να αποφευχθούν περιστατικά χρόνιας παράλυσης, τα οποία ταλαιπωρούν αφόρητα τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Συνεχίζω με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», έναν από τους πυλώνες της στεγαστικής πολιτικής μας που υλοποιεί το νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μαζί με τη ΔΥΠΑ, με ωφελούμενους κυρίως τους νέους. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αιτήσεις, από τις οποίες οι 23.875 έλαβαν προέγκριση και 9.378 πέρασαν στο στάδιο της έγκρισης, δηλαδή ξεκίνησε ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου. Θυμίζω ότι το πρόγραμμα «Σπίτι μου» απευθύνεται σε νέους και νέες ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών, που δεν έχουν ακίνητο κατάλληλο για κύρια κατοικία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Χάρη στην επιδότηση επιτοκίου μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με μηνιαία δόση χαμηλότερη από το ενοίκιο που θα πλήρωναν αν νοίκιαζαν.

Το 60% των 9.378 εγκεκριμένων δανείων αφορούν νέα ζευγάρια, ενώ το 88% αφορά δικαιούχους με ετήσιο εισόδημα κάτω από 24.000 ευρώ. Τα περισσότερα δάνεια έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ακολουθούν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα στην επόμενη τετραετία θα υλοποιήσουμε και το πρόγραμμά μας για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών που θα στεγάσουν 8.500 φοιτητές. Προς το παρόν στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους με το στεγαστικό σπουδαστικό επίδομα. Και όσοι από τους δικαιούχους δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το Υπουργείο Παιδείας «άνοιξε» πάλι το σύστημα ως την Τρίτη 3 Οκτωβρίου προκειμένου να μην το χάσουν.

Θα μείνω στον χώρο της εκπαίδευσης, για να σας ενημερώσω ότι διπλασιάζουμε το προσωπικό παράλληλης στήριξης των μαθητών με προσλήψεις 7.300 εκπαιδευτικών, ειδικού βοηθητικού προσωπικού και νοσηλευτών εντός του επόμενου 15νθημερου, και άλλων 2.700 στις αρχές Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό παράλληλης στήριξης, από 9.500 χιλιάδες πρόκειται να φτάσει σχεδόν τα 20.000 άτομα.

Λοιπόν, για όσους από εσάς στεναχωρηθήκατε με τις ουρές για την παλιά ταυτότητα, ελπίζω αυτή η είδηση να σας δώσει λίγη χαρά. Ίσως ξέρετε ότι την περασμένη Δευτέρα άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες ταυτότητες που εκδίδονται βάσει των κανόνων της Ε.Ε. Και με το «καλημέρα», έχει ήδη δεσμευτεί έως τις 30/11/2023 το 60% των διαθέσιμων ραντεβού! Ειδικά στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στις πρωτεύουσες των Νομών έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Η ΕΛ.ΑΣ. ετοιμάζεται να διπλασιάσει τη διαθεσιμότητα για το προσεχές δίμηνο και να προσθέσει περίπου 50.000 ραντεβού για τον Δεκέμβριο. Έχετε χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση, θέλω να γνωρίζετε ότι από το 2026 και μετά όλες οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν.

Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τώρα. Έως σήμερα έχουν δοθεί ενισχύσεις συνολικά σε 2.971.754 μοναδικούς δικαιούχους με μέση επιδότηση σωρευτικά 265 ευρώ στο 8μηνο. Την περασμένη εβδομάδα η Eurostat έδειξε σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα -έχουμε τον τρίτο χαμηλότερο στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο- στο 2,4%, ενώ στην Eυρωζώνη είναι σχεδόν διπλάσιος στο 4,3%.

Η νέα είδηση εδώ είναι πως με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίστηκε από τη Βουλή, η ανακοίνωση των ανατιμήσεων προϊόντων είναι πλέον υποχρεωτική. Όλα τα σούπερ μάρκετ με τζίρο πάνω από 90 εκ. ευρώ είναι υποχρεωμένα να μας κοινοποιούν τις αυξήσεις στις τιμές αγοράς των προϊόντων, που τους ανακοινώνουν οι προμηθευτές τους. Με αυτόν τον τρόπο θα επικεντρώσουμε και θα προτεραιοποιήσουμε τους ελέγχους σε εκείνους τους προμηθευτές που θα προχωρούν σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους. Επίσης, όλα τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακοινώνουν σε καθημερινή βάση τις τιμές των οπωροκηπευτικών προϊόντων, ώστε να αναρτώνται στην πλατφόρμα του e-Katanalotis, ενώ και οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν και να δικαιολογούν πλέον τις αυξήσεις που κάνουν. Έτσι εξασφαλίζουμε διαφάνεια στις τιμές, ώστε να βοηθήσουμε τον καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε οπωροκηπευτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.

Μια τρίτη και πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αφορά τα προϊόντα που οι προμηθευτές τους θα προχωρήσουν σε μειώσεις στις τιμές στο ράφι για τουλάχιστον 5% και για κατ’ ελάχιστον 6 μήνες. Αυτά θα σηματοδοτούνται με ειδική ταμπέλα που θα τοποθετηθεί κάθετα στα ράφια. Άρα ο καταναλωτής που θα εισέρχεται στον διάδρομο του σούπερ μάρκετ θα μπορεί με μια ματιά να διακρίνει σε ποια προϊόντα οι προμηθευτές έχουν προχωρήσει σε σταθερή μείωση τιμής πέρα και πάνω από τυχόν προσφορές 1+1 ή άλλων εκπτωτικών κουπονιών κλπ.

Είμαστε προσεκτικοί με τη διαχείριση και του τελευταίου ευρώ ώστε να έχουμε πόρους για κοινωνική πολιτική, όπως είναι ο δωρεάν εμβολιασμός των πολιτών. Και επειδή ενδεχομένως δημιουργήθηκε σύγχυση -ίσως με όχι «αθώα» κίνητρα- διευκρινίζω ότι και φέτος τα αντιγριπικά εμβόλια είναι δωρεάν.

Τι έχει συμβεί: για πρώτη φορά φέτος έχουμε δύο τύπους εμβολίων -τα συμβατικά και τα νέου τύπου, ενισχυμένα εμβόλια, εξίσου αποτελεσματικά, ασφαλή και δωρεάν, με ένδειξη για τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας. Όλα τα εμβόλια είναι διαθέσιμα από τώρα με συνταγή. Υπολογίζουμε πως από τις αρχές Νοεμβρίου όμως, τα συμβατικά θα είναι διαθέσιμα από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή. Για τα δε νέου τύπου εμβόλια θα συνεχίσει να χρειάζεται μεν συνταγογράφηση, αλλά θα είναι δωρεάν το ραντεβού συνταγογράφησης σε όλες τις δημόσιες δομές, πχ στον προσωπικό σας γιατρό ή σε κέντρα υγείας. Αυτό είναι σωστό για τον φορολογούμενο πολίτη, τη δημόσια υγεία και τα δημόσια οικονομικά.

Θα περάσω σε ένα θέμα που «άνοιξε» την Παρασκευή και έχει ήδη δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό δεν είναι άλλο από το ΟΑΚΑ. Η είδηση είναι πως το ΟΑΚΑ έκλεισε διότι έγινε έλεγχος στατικότητας του στεγάστρου Καλατράβα. Γιατί έγινε αυτός ο έλεγχος; Γιατί πολύ απλά προχωράμε στην ανάπλαση του Ολυμπιακού Πάρκου. Γιατί το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, και επενδύουμε 57 εκ. ευρώ για τη συντήρησή του. Για να γίνει η συντήρηση έπρεπε να γίνει η μελέτη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έλεγχος στατικότητας από το 2004. Και για κάποιο λόγο, αυτό αρκεί για να μας εγκαλούν κάποιοι. Επειδή προχωράμε σε μελέτες και μεριμνούμε για την ασφάλεια. Είναι γνωστό ότι το ΟΑΚΑ δεν είχε συντηρηθεί επί δύο δεκαετίες. Ποιος δεν αισθάνεται απογοήτευση όταν βλέπει τις εικόνες τόσο σημαντικών εγκαταστάσεων που έχουν αφεθεί στην τύχη τους τόσα χρόνια; Αυτό ακριβώς αλλάζουμε. Γι’ αυτό επενδύουμε, γι’ αυτό έχουμε δρομολογήσει την ανάπλαση αυτή, γι’ αυτό γίνονται μελέτες.

Και θα κλείσω με ένα «ταξίδι» στη Ρόδο. Αυτή την εβδομάδα, αποδόθηκε στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερήμου μετά την ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασής του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με χρηματοδότηση 1.350.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για όσους δεν το ξέρουν, πρόκειται για ένα δημοφιλές περιαστικό περιβαλλοντικό πάρκο με μεγάλη αρχαιολογική και ιστορική σημασία. Έχει αρχαία και παλαιοχριστιανικά κτιριακά λείψανα, ερείπια από την εποχή του Βυζαντίου, της Ιπποτοκρατίας και της Ιταλοκρατίας αλλά και τον ναό του Αγίου Γεωργίου του «Χωστού», του 15ου αιώνα. Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο με 2.500 στρεμματα πυκνού δάσους.

Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλος, και εύχομαι καλό μήνα σε όλες και όλους!»

Κασσελάκης: Ο Κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να θεωρεί τον Μπέο ως τον «καταλληλότερο όλων», όπως έχει δηλώσει;

"Η σημερινή ανάρτηση του συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κάθε Κυριακή παριστάνει στο facebook τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι 1926 λέξεις.

Λείπει μόνο μία λέξη: Μπέος.

Ρωτάω ξανά, μία εβδομάδα πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές:

Ο Κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να θεωρεί τον Μπέο ως τον «καταλληλότερο όλων», όπως έχει δηλώσει;

Συνεχίζει να στηρίζει έναν δήμαρχο που σηκώνει το χέρι και δέρνει πολίτες, τους καταβρέχει, τους βρίζει και -κυρίως- τους αφήνει να πνίγονται;

Και πώς, αλήθεια, φαίνεται στους προοδευτικούς και στους κεντρώους πολίτες η στήριξη του Πρωθυπουργού της χώρας σε έναν τραμπούκο"; αναφέρει στα social media

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από αρματοφορέα

Άγιος Παντελεήμονας: Σκότωσε τον φίλο του μπροστά στην ανήλικη κόρη του (βίντεο)

Χατζηδάκης για συντάξεις: Αύξηση 3,1% το 2024