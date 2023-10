Κοινωνία

Τροχαία - έλεγχοι: Χιλιάδες παραβάσεις στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα είδη των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν καιτα διοικητικά μέτρα που πάρθηκαν κατά των παραβατών.

-

Στο πλαίσιο του νέου ολιστικού σχεδίου ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, συνεχίστηκαν, το χρονικό διάστημα 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι στοχευμένες δράσεις και οι εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι δράσεις αυτή τη φορά επικεντρώθηκαν σε Άλιμο και Αγία Βαρβάρα, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων παράνομων αγώνων, της ηχορύπανσης που προκαλείται από εξατμίσεις και ηχητικά συστήματα, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων. Η αναλυτική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει σχετικά::

"Βεβαιώθηκαν 1.174 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

303 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

202 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

58 για έλλειψη σιγαστήρα,

16 για φιμέ μεμβράνες,

16 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

15 για θόρυβο από χρήση ηχητικού συστήματος

7 για ΚΤΕΟ,

7 για στέρηση καθρέφτη,

3 για μη τοποθετημένη πινακίδα,

2 για ανασφάλιστο όχημα,

2 για ερυθρό σηματοδότη,

1 για υπεράριθμο,

1 για φθαρμένα ελαστικά και

541 λοιπές παραβάσεις.

Αφαιρέθηκαν 38 άδειες κυκλοφορίας, 23 άδειες ικανότητας οδήγησης και 15 πινακίδες, ενώ παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα.

Η διαμόρφωση και η εμπέδωση παιδείας, αναφορικά με την οδική ασφάλεια, αποτελεί πάγια προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες Τροχαίας συνεχίζουν να πραγματοποιούνται καθημερινά, με ορθολογικό σχεδιασμό και εντατικούς ελέγχους σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα.

H Ελληνική Αστυνομία δρα με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας, τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της κατάστασης στους δρόμους για την προστασία οδηγών, επιβατών και πεζών".

Ειδήσεις σήμερα:

OAKA - Μητσοτάκης για στέγαστρο Καλατράβα: Κάποιοι μας εγκαλούν επειδή έγινε έλεγχος!

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Χατζηδάκης για συντάξεις: Αύξηση 3,1% το 2024