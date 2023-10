Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλία - Υπουργείο Υγείας: Πού είναι κατάλληλο το νερό

Ποιοι δήμοι έχουν νερό κατάλληλο για κατάποση, καθαριότητα και υγιεινή και ποιοι όχι. Αναλυτικη΄ενημέρωση ανά περιοχή.

Αναφορικά με την ασφάλεια και την καταλληλότητα του νερού στη Θεσσαλία, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι έως και την 1/10/2023, 08:00 π.μ., έχουν πραγματοποιηθεί 1.284 λήψεις δειγμάτων.

Αλλαγές από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή

Οι αλλαγές που παρουσιάζονται είναι:

Στον Δήμο Καρδίτσας: Το νερό κρίνεται ακατάλληλο για την τοπική κοινότητα Καταφυγίου .

. Στον Δήμο Κιλελέρ: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για τις τοπικές κοινότητες Μεγάλου Μοναστηρίου, Κιλελέρ, Δοξαρά, Νέας Λεύκης, Πλατυκάμπου και Γαλήνης, καθώς και για τους οικισμούς Αχιλλείου, Νίκης, Μέλισσας, Λοφίσκου, Αγροκηπίου, Μελίας, Αναγέννησης και Μοδέστου.

Οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν δειγματοληψίες καθημερινά.

Ανά Δήμο

Ειδικότερα, από την αξιολόγηση ύδατος ανά Δήμο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκύπτει ότι το νερό είναι :

στον Δ. Βόλου - Ακατάλληλο

- Ακατάλληλο στον Δ. Νοτίου Πηλίου - Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Καλών Νερών, Αφετών. Οικισμοί: Κάτω Γατζέα, Αργαλαστή, Λαύκος, Κορόπη που είναι Κατάλληλο)

- Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: που είναι Κατάλληλο) στον Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου - Ακατάλληλο

- Ακατάλληλο στον Δ. Αλμυρού - Κατάλληλο

- Κατάλληλο στον Δ. Ρήγα Φεραίου - Κατάλληλο

- Κατάλληλο στον Δ. Σκιάθου - Κατάλληλο

- Κατάλληλο στον Δ. Αλοννήσου - Κατάλληλο

- Κατάλληλο στον Δ. Παλαμά - Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Μάρκου, Γοργοβιτών, Προαστίου, Καλογριανών, Αγίας Τριάδος, Πεδινού που είναι Κατάλληλο)

- Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: που είναι Κατάλληλο) στον Δ. Σοφάδων - Ακατάλληλο (εκτός της δημοτικής ενότητας Σοφάδων και των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Μελισσοχωρίου, Μαυραχάδων, Φίλιας, Αγίας Παρασκευής, Αμπέλου, Ανωγείου, Καρποχωρίου, Μασχολουρίου, Ματαράγκας, Ερμητσίου, Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου, Θραψιμίου, Λουτροπηγής, Ρεντίνας, Ανάβρας, Αχλαδέας, Γραμματικού, Καππαδοκικού, Πασχαλίτσας, Νέου Ικονίου που είναι Κατάλληλο)

- Ακατάλληλο (εκτός της δημοτικής ενότητας που είναι Κατάλληλο) στον Δ. Καρδίτσας - Κατάλληλο (εκτός της τοπικής κοινότητας Καταφυγίου που είναι Ακατάλληλο)

- Κατάλληλο (εκτός της τοπικής κοινότητας που είναι Ακατάλληλο) στον Δ. Μουζακίου - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής, Αγίου Ακακίου που είναι Ακατάλληλο)

- Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: που είναι Ακατάλληλο) στον Δ. Αργιθέας - Kατάλληλο

- Kατάλληλο στον Δ. Λίμνης Πλαστήρα - Kατάλληλο

- Kατάλληλο στον Δ. Λάρισας - Κατάλληλο

- Κατάλληλο στον Δ. Ελασσόνας - Κατάλληλο

- Κατάλληλο στον Δ. Φαρσάλων - Ακατάλληλο (εκτός της Δημοτικής Κοινότητας των Φαρσάλων και των τοπικών κοινοτήτων Μεγάλο Ευύδριο, Υπέρεια, Πολυνέρι, Πολυδάμειο που είναι Κατάλληλο)

- Ακατάλληλο (εκτός της Δημοτικής Κοινότητας των που είναι Κατάλληλο) στον Δ. Τυρνάβου - Κατάλληλο (εκτός του οικισμού Μικρόλιθος ή Μαυρόλιθος που είναι Ακατάλληλο)

- Κατάλληλο (εκτός του οικισμού που είναι Ακατάλληλο) στον Δ. Κιλελέρ - Ακατάλληλο (Εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Νίκαια, Νέες Καρυές, Ομορφοχώρι, Μελισσοχώρι, Κραννώνας, Άγιοι Ανάργυροι, Κυπάρισσος, Μοσχοχώρι, Άγιος Γεώργιος, Ψυχικό, Αρμένιο, Βούναινα, Ελευθέριο, Καλαμάκι, Μαυροβούνιο, Δίλοφο, Ζάππειο, Χαρά, Γλαύκη, Νάματα, Χάλκη, Μεγάλο Μοναστήρι, Κιλελέρ, Δοξαράς, Νέα Λεύκη, Πλατύκαμπος, Γαλήνη. και οικισμών: Αχίλλειο, Νίκη, Μέλισσα, Λοφίσκος, Αγροκήπιο, Μελία, Αναγέννηση, Μόδεστος που είναι Κατάλληλο )

- Ακατάλληλο (Εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: που είναι Κατάλληλο ) στον Δ. Αγιάς - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Ομόλιο, Παλαιόπυργος που είναι Ακατάλληλο)

- Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: που είναι Ακατάλληλο) στον Δ. Τεμπών - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων Σπηλιά, Αμπελάκια, Τέμπη, Ιτέα, Καλλιπεύκη και οικισμών Γυρτώνη, Κάτω Αιγάνη, Καστρί-Λουτρό, ΣΣ Ραψάνη που είναι Ακατάλληλο)

- Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων που είναι Ακατάλληλο) στον Δ. Τρικκαίων - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Ξυλοπάροικο, Γοργογύρι, Λόγγος, Μεγαλοχώρι, Γλίνος, Ελληνόκαστρο που είναι Ακατάλληλο)

- Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: που είναι Ακατάλληλο) στον Δ. Πύλης - Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων Φιλύρας, Ελευθεροχωρίου, Φήκης, Μουριάς, Αγίου Βησσαρίωνος, Δροσερού, Πηγής, Πύλης, Παλαιομοναστήρου, Γόμφων, Πιαλείας που είναι Κατάλληλο)

- Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων που είναι Κατάλληλο) στον Δ. Μετεώρων - Κατάλληλο από τις γεωτρήσεις ( εκτός των ακόλουθων δημοτικών ενοτήτων: Ασπροπόταμος, Καστανιά και των ακολούθων τοπικών κοινοτήτων Αηδώνα, Καλογριανή, Κλεινοβός, Παλαιοχώρι )

- Κατάλληλο από τις γεωτρήσεις ( εκτός των ακόλουθων δημοτικών ενοτήτων: ) στον Δ. Φαρκαδόνας - Κατάλληλο (εκτός της τοπικής κοινότητας Κεραμίδι που είναι Ακατάλληλο)

Τρόποι αυτοσχέδιου καθαρισμού

Επισημαίνεται από το Υπουργείο ότι σε περίπτωση που το νερό κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση σημαίνει αυτομάτως ότι το νερό δεν είναι πόσιμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα, παραγωγή τροφίμων ή ποτών, πλύσιμο λαχανικών και για ατομική υγιεινή (πλύσιμο χεριών κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται βράσιμο του νερού για 1-3 λεπτά. Σε περίπτωση θολερότητας του νερού, συστήνεται να προηγείται του βρασμού φιλτράρισμα του νερού (π.χ. με υφασμάτινα ρούχα, φίλτρα του καφέ).

