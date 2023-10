Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ανασύρθηκε λουόμενος στη Λίμνη Τριαδίου

Ο άτυχος άνδρας κολουμπούσε στη λίμνη όταν χάθηκαν τα ίχνη του και έσπευσαν οι αρχές προς αναζήτησή του.

Νεκρός ανασύρθηκε την Κυριακή το βράδυ ένας λουόμενος άνδρας από τη λίμνη Τριαδίου, στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας thestival.gr ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, κολυμπούσε εντός της λίμνης το απόγευμα της Κυριακής όταν και χάθηκαν τα ίχνη του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο βρισκόταν μαζί του και η σύζυγός του, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.

Μετά την απώλεια σημείων ζωής στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες που μαζί με αστυνομικούς ερεύνησαν την ευρύτερη περιοχή.

Έρευνες έγιναν και εντός της λίμνης από δύτες της 2ης ΕΜΑΚ αλλά και διασωστική λέμβο.

Εντέλει ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη λίμνη.

