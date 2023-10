Κοινωνία

Πόρτο Χέλι: Στη θάλασσα αυτοκίνητο – Πρόλαβαν να βγουν πατέρας και μωρό

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν ένας άνδρας και το μωρό του, όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε στη θάλασσα.

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στον προβλήτα της ιχθυόσκαλας, στην Κοιλάδα στο Πόρτο Χέλι.

Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ένας 38χρονος με ένα 3χρονο παιδί, οι οποίοι είχαν βγει εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό, ενώ γερανός έβγαλε το αυτοκίνητο από τη θάλασσα, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου, για πτώση Ε.Ι.Χ. οχήματος με επιβαίνοντες στη θάλασσα στον προβλήτα ιχθυόσκαλας του λιμένα Κοιλάδας Πορτοχελίου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος εντός θαλάσσης, ενώ οι δύο επιβαίνοντες, ένας 38χρονος και ένα 3χρονο παιδί, είχαν εξέλθει από το όχημα και βρισκόντουσαν επί του προβλήτα, καλά στην υγεία τους και χωρίς να χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

Το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύστηκε από γερανοφόρο όχημα, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου».

