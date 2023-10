Πολιτική

Βορίδης: Ο Κασσελάκης αποζητά δημοσιότητα lifestyle, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να αναδείξει (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Επικρατέιας στον ΑΝΤ1 για τον Καλατράβα και το ΟΑΚΑ, την ακρίβεια και την αποζημίωση που θα πάρουν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών στις εκλογές.

«Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι στατηγική του ίδιου του κ. Κασσελάκη η τόση δημοσιότητα. Αν θες να αθληθείς χωρίς να ξέρει κανείς ή να πιείες καφές, μπορείς. Εννοώ ότι έχει επενδύσει σε αυτό, προφανώς επειδή δεν έχει κάτι άλλο να αναδείξει», είπε ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Υπουργός Επικρατείας, ερωτηθείς για το ΟΑΚΑ και το στέγαστρο Καλατράβα είπε ότι «Προφανώς δεν είχαν συντηρηθεί και δεν υπήρχε καμία πρόνοια από το 2003 μέχρι το 2021. Η διαπίστωση της επικινδυνότητας έγινε μόλις παραλάβαμε την μελέτη η οποία παραγγέλθηκε από την δική μας κυβέρνηση. Δεν είναι διαδικαστικό το ζήτημα εδώ, εδώ είναι εξαιρετικά σύνθετο το ίδιο το έργο. Να δεχθώ την κριτική ότι πέρασαν τόσα χρόνια και δεν έγιναν οι έλεγχοι που έπρεπε, προφανώς και η περίοδος της κρίσης συνέβαλε καθώς λογικά δεν θα ήταν προτεραιότητα των κυβερνήσεων».

«Το 2021 υπάρχουν ποσά που δεσμεύονται για την συντήρηση και μένουν στο ταμείο, ύψους 57 εκατομμυρίων. Γίνεται η μελέτη, μετά από έναν άγονο πρώτο διαγωνισμό. Η διαδικασία της επιλογής αναδόχου και συντάξεως της μελέτης πήρε 2 χρόνια», συμπλήρωσε ο κ. Βορίδης.

Αναφορικά με την ακρίβεια και την στήριξη των νοικοκυριών, ο Υπουργός Επικρατείας, αναφερόμενος στην τιμή του ελαιολάδου ανέφερε ότι είναι λογικό οι ελαιοπαραγωγοί να θέλουν να πουλήσουν στην υψηλότερη τιμή, ενώ τόνισε πως «ήταν λογική η πολιτική των επιδομάτων, όταν είχαμε μια κλειστή οικονομία λόγω πανδημίας και έπρεπε να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προτεραιότητα μας είναι η αύξηση των εισοδημάτων γιατί είναι μόνιμη, ενώ η αύξηση των τιμών κάποια στιγμή θα περάσει. Αν αυξήσουμε τον μισθό, το διαθέσιμο εισόδημα θα διατηρηθεί. Για την αισχροκέρδεια, έχουμε βάλει πλαφόν στο κέρδος κάνουμε ελέγχους και επιβάλουμε πρόστιμα»

Για τον Αχιλλέα Μπέο την χειροδικία του σε βάρος πολίτη και την επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι «Μου ζητάτε να σχολιάσω την συμπεριφορά του Αχιλλέα Μπέου; Δεν θα ήταν η δική μου, αλλά αυτή είναι η συμπεριφορά του Αχιλλέα Μπέου εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς δεν λέμε σε κανέναν πολίτη τι να ψηφίσει και τι να κάνει στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τους τρεις μεγάλους Δήμους της χώρας, στους οποίους έχει δώσει στήριξη η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει δώσει στήριξη σε κανέναν άλλον Δήμο».

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι «Για πρώτη φορά θα υπάρξει αποζημίωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών, με 40 ευρώ για κάθε μέλος την πρώτη Κυριακή και 30 ευρώ την δεύτερη Κυριακή όπου υπάρχει δεύτερος εκλογικός γύρος. Τώρα έγινε εφικτό λόγω και των δημοσιονομικών δεδομένων, ειδικά δε σε αυτές τις εκλογές που είναι και αυξημένες οι απαιτήσεις, καθώς είναι πάρα πολλοί οι υποψήφιοι και πάρα πολλοί οι συνδυασμοί».

