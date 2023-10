Οικονομία

Market Pass: Πότε ολοκληρώνονται οι πληρωμές

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιο το συνολικό ποσό των οικονομικών ενισχύσεων. Έως πότε είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους δικαιούχους που δεν έχουν αιτηθεί ακόμα ένταξης.

Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε 2,61 εκατομμύρια πολίτες στο πλαίσιο του Market Pass, για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Το σύνολο των ποσών της ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται σε 227 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταβολή των ενισχύσεων αφορά στους δικαιούχους που υπέβαλαν τις αιτήσεις ένταξης έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και σε εκείνους που είχαν λάβει ήδη την ενίσχυση κατά την προηγούμενη περίοδο και είναι εκ νέου δικαιούχοι των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις είχαν εκκαθαριστεί έως την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

Το 77,8% των δικαιούχων ή 2,03 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν τις ενισχύσεις μέσω πίστωσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει και οι υπόλοιποι μέσω χρεωστικής κάρτας.

Για τους δικαιούχους που δεν έχουν αιτηθεί ακόμα ένταξης, η υποβολή των αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ παραμένει ανοιχτή έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται πως για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, και για όσους οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί έως την 5η Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με τον ot.gr

Η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

Δικαιούχοι και ποσά

- Έως Δευτέρα 2/10: Πληρωμή 2.610.000 δικαιούχων

- Μέσο 3μηνιαίο επίδομα: 87 €

Η πληρωμή αφορά:

Υποβολή αιτήσεων: Έως 25/9

Δικαιούχους: Προηγούμενου εξαμήνου

Επιδότηση 100%: 2.030.000 δικαιούχοι (άυλη κάρτα)

Επιδότηση (80%): 570.000 δικαιούχοι (λογαριασμό τράπεζας)

Αιτήσεις από 26/9 έως 31/10: Πληρωμή 5/11

Εισοδηματικά κριτήρια

Έως 16.000 €: Άγαμοι

Έως 24.000 €: Έγγαμοι χωρίς παιδιά (μονογονεϊκή 1 παιδί) + 5.000 €: Για κάθε παιδί

Περιουσιακά κριτήρια:

250.000 €: Άγαμοι

400.000 €: Έγγαμοι

Πού μπορεί να εξαργυρωθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Market Pass δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, όπως Παντοπωλεία, Σούπερ μάρκετ, Κρεοπωλεία, Καταστήματα ζαχαροπλαστικής, Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, Αρτοποιεία, Διάφορα καταστήματα τροφίμων.

Τονίζεται ότι η παράταση θα ισχύσει αποκλειστικά για τις πληγείσες περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας, με αύξηση μάλιστα στα 44 ευρώ.

Τα κριτήρια

Για να είναι κανείς δικαιούχος του market pass, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

