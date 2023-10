Τοπικά Νέα

Πάτρα: Θρίλερ με σορό γυναίκας σε θαλάσσια περιοχή

Η γυναίκα εντοπίστηκε από περαστικούς μέσα στη θάλασσα φορώντας τα ρούχα της.

Νεκρή βρέθηκε μία γυναίκα -αγνώστων στοιχείων για την ώρα- από πολίτες το μεσημέρι της Δευτέρας, στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, στο ύψος του κινέζικου εστιατορίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία παρά το γεγονός ότι στη γυναίκα έγιναν μαλάξεις ήταν ήδη νεκρή, ενώ φορούσε ρούχα.

Άγνωστο παραμένει για την ώρα τι ακριβώς έχει συμβεί κάτι που αναμένεται να δείξουν προσεχώς οι έρευνες των Αρχών.

Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τις επόμενες ώρες αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, που αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.

