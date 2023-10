Κοινωνία

Νέα Ιωνία - “Ραντεβού θανάτου”: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Τις απολογίες τους υπέβαλαν τη Δευτέρα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Ποιες οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι 87 συλληφθέντες την Κυριακή στη Νέα Ιωνία λίγο πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων σε γήπεδο της περιοχής.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ποινική δίωξη για αδικήματα που μεταξύ άλλων αφορούν παραβίαση του νόμου περί αθλητικής βίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση, κατοχή κροτίδων-φωτοβολίδων με αφορμή αθλητική εκδήλωση καθώς και παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, οι κατηγορούμενοι, που αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την δίκη, είναι οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων που είχαν προγραμματισμένο αγώνα στη Νέα Ιωνία.





