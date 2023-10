Αθλητικά

Νέα Ιωνία: Αποτροπή οπαδικού επεισοδίου με δεκάδες συλλήψεις

Ανήλικοι στην πλειονότητά τους οι συλληφθέντες, πριν από τον αγώνα στη Νέα Ιωνία.

Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα το απόγευμα σε 87 συλλήψεις ατόμων στη Νέα Ιωνία, αποτρέποντας έτσι οπαδικό επεισόδιο ενόψει ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ ομάδων τοπικού επιπέδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν πλησίον γηπέδου της περιοχής 23 άτομα, εκ των οποίων οι 13 ανήλικοι, τα οποία έφεραν κομμάτια ξύλου και ράβδο, ενώ σε άλλο σημείο εντοπίστηκαν ακόμη 64 άτομα, από τους οποίους οι 49 ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, φωτοβολίδες, κροτίδες, λίμα και σίδερο.

Οι 87 κατηγορούμενοι προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, οι οποίες θα αγωνίζονταν σε γήπεδο της περιοχής αργότερα.

Όλα τα άτομα συνελήφθησαν -κατά περίπτωση- για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παράβαση των νόμων για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες, τα ναρκωτικά και για διατάραξη της κοινής ειρήνης και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τέτοιων φαινομένων».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, και εν όψει ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ ομάδων τοπικού επιπέδου της Αθήνας, απετράπη οπαδικό επεισόδιο στην περιοχή της Νέας Ιωνίας με συνολικά 87 συλλήψεις.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντοπίστηκαν πλησίον γηπέδου της περιοχής, 23 άτομα, εκ των οποίων οι 13 ανήλικοι, τα οποία έφεραν κομμάτια ξύλου και ράβδο, ενώ σε άλλο σημείο, εντοπίστηκαν ακόμη 64 άτομα, από τους οποίους οι 49 ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, φωτοβολίδες, κροτίδες, λίμα και σίδερο.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, οι ανωτέρω προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, οι οποίες θα αγωνίζονταν σε γήπεδο της περιοχής αργότερα.

Όλα τα άτομα συνελήφθησαν –κατά περίπτωση- για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παράβαση των νόμων για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες, τα ναρκωτικά και για διατάραξη της κοινής ειρήνης και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τέτοιων φαινομένων».

