Θεσσαλονίκη: Φακελάκια των 1500 ευρώ ζητούσε ογκολόγος για επίσπευση των χειρουργείων

Ο γιατρός είχε λάβει φακελάκια από τουλάχιστον 17 καρκινοπαθείς.

Γυναικολόγος- ογκολόγος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι αξίωνε και εισέπραττε «φακελάκι» από ασθενείς σε δημόσιο νοσοκομείο, προκειμένου να παρακάμψει τη λίστα αναμονής στα χειρουργεία. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, διώκεται για δωροληψία υπαλλήλου, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Όταν δε, ξεκίνησε η έρευνα εις βάρος του από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να απειλούσε και να εκφόβιζε τούς μάρτυρες - ασθενείς και συγγενείς τους, ώστε να μην καταθέσουν εναντίον του.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 16 καταγγελίες χρηματισμού, οι περισσότερες εκ των οποίων τετελεσμένες, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον ίδιο μήνα του επόμενου έτους. Τα ποσά που ζητούσε , κατά τη δικογραφία, κυμαινόταν ανάλογα με την περίπτωση από 800 έως 1600 ευρώ,τα οποία εισέπραττε άλλοτε ενόψει του χειρουργικών επεμβάσεων κι άλλοτε μετά τη διενέργειά τους. Στις περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας των ασθενών, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συμβιβαζόταν και με λιγότερα χρήματα.

Όπως καταγγέλθηκε, ο 60χρονος γιατρός - προσωρινός διευθυντής κατά το επίδικο διάστημα σε κλινική δημοσίου νοσοκομείου- επικαλούμενος τον επείγοντα χαρακτήρα των χειρουργείων που είχαν ανάγκη οι ασθενείς, ζητούσε από τους ίδιους ή τους συνοδούς τους, χρηματικά ποσά για να παρακάμψει υπέρ τους τη λίστα αναμονής που, όπως φέρεται να διατείνονταν, ήταν αρκετοί μήνες.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2019, κατόπιν καταγγελίας ασθενούς του στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Στην κατοχή του είχαν βρεθεί προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 1.000 ευρώ που του είχε παραδώσει η καταγγέλλουσα.

Στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε αρνηθεί την κατηγορία, λέγοντας ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο του φακέλου κι ότι ήταν σε ένδειξη ευχαριστίας από την ασθενή του. Είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο και χρηματική εγγυοδοσία 10.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα που διενήργησαν στο γραφείο του οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν δύο ατζέντες με ονόματα ασθενών. Με βάση τις ατζέντες αυτές η ανακρίτρια που ανέλαβε να διενεργήσει την υπόθεση ζήτησε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να εξετάσει τυχόν άλλες περιπτώσεις χρηματισμού. Έτσι προσήλθαν κι οι άλλοι ασθενείς ή συγγενικά πρόσωπα αυτών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Μάλιστα, ο γιατρός κατηγορείται ότι απηύθυνε απειλές σε κάποιους μάρτυρες προσπαθώντας να τους επηρεάσει ώστε να μην καταθέσουν εις βάρος του. «Θα βρεις τον μπελά σου και συ κι εγώ», φέρεται να έλεγε μεταξύ άλλων. Για αυτό το λόγο αντιμετωπίζει - επιπλέον - κατηγορία που συνδέεται με απειλή και εκφοβισμό επί σκοπώ τον επηρεασμό της κατάθεσης των μαρτύρων και την παρεμπόδιση της απονομής της δικαιοσύνης.

