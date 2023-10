Υγεία - Περιβάλλον

Σαλαμίνα: Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ένας 51χρονος εργαζόμενος ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, όταν τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι μετά από πτώση γερανού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση είχε ζητήσει από άλλη εταιρεία την αξιολόγηση του γερανού προκειμένου να καταστεί λειτουργικός.

Ο εργαζόμενος φέρεται να επιχείρησε να δοκιμάσει την ανύψωση φορτίου με αποτέλεσμα την κατάρρευση του μηχανήματος και τον τραυματισμό του.

