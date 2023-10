Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Ακριβός Τσολάκης

Ο Ακριβός Τσολάκης είχε γίνει γνωστός διεθνώς ως κορυφαίος διερευνητής αεροπορικών δυστυχημάτων.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο αντισμήναρχος ε.α. Ακριβός Τσολάκης, γνωστός διεθνώς ως κορυφαίος διερευνητής αεροπορικών δυστυχημάτων.

Ο Ακριβός Τσολάκης γεννήθηκε το 1930 στη Θεσσαλονίκη και το 1950 αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων. Από την ΕΒΑ αποστρατεύθηκε το 1965 με το βαθμό του αντισμηνάρχου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πολεμική Αεροπορία υπηρέτησε σε Μοίρες διώξεως ελικοφόρων και αεριωθουμένων, στο Σμήνος Κορέας, στην πρεσβεία Βελιγραδίου ως αεροπορικός ακόλουθος και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Μεταξύ των διακρίσεων που του απονεμήθηκαν ήταν ο Σταυρός Αγίου του Γεωργίου, ο Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα και ο Πολεμικός Σταυρός.

Ο Ακριβός Τσολάκης με τα φτερά της Ολυμπιακής Αεροπορίας πέταξε με όλους τους τύπους αεροπλάνων. Ήταν για πολλά χρόνια διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων, μέχρι και τη συνταξιοδότησή του το 1990.

Το 2001 θεσπίστηκε η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και ο Ακριβός Τσολάκης έγινε ο πρώτος διευθυντής της.

