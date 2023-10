Υγεία - Περιβάλλον

Έφοδος και σύλληψη σε φαρμακείο - “μαϊμού”

Το κατάστημα πωλούσε φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς άδεια φαρμακείου. Πού βρισκόταν και τι διέθετε στην "πελατεία" του.

Κατόπιν καταγγελίας, κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας -με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ- διενήργησε έλεγχο σε περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις 27.09.2023, σε κατάστημα το οποίο, βάσει των καταγγελλομένων, πωλούσε φάρμακα ενώ δεν διέθετε σχετική άδεια φαρμακείου.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου στο κατάστημα, διαπιστώθηκε η πώληση συνταγογραφούμενου φαρμάκου (αντιβίωση) και βρέθηκαν πλήθος φαρμακευτικών σκευασμάτων - για τα οποία απαιτείτο συνταγογράφηση - χωρίς ωστόσο το κατάστημα να διαθέτει άδεια φαρμακείου.

Επιπρόσθετα, βρέθηκαν φάρμακα για τα οποία απαιτείτο ειδική συνταγή ναρκωτικών (Lexotanil, Stedon, Hipnosedon , Xanax) και η ΕΛ.ΑΣ. προέβη σε κατάσχεση αυτών.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θα συνταχθεί σχετική έκθεση η οποία θα διαβιβασθεί τον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

