Ταϊλάνδη: Ένοπλη επίθεση 14χρονου σε πολυκατάστημα - 3 νεκροί (βίντεο)

Το πλήθος φαίνεται να τρέχει πανικόβλητο μακριά από το εμπορικό κέντρο φοβούμενο για τη ζωή του.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα στο πολυτελές εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ Siam Paragon, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Η ταϊλανδέζικη αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο ένοπλο και σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόκειται για έναν 14χρονο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Thai PBS μετέδωσε ότι οι τραυματίες είναι πέντε.

Η Κεντρική Υπηρεσία Ερευνών της Ταϊλάνδης ανήρτησε μια φωτογραφία στη σελίδα της στο Facebook ενός άνδρα που υποστηρίζει ότι είναι ο ύποπτος ένοπλος.

Ο πρωθυπουργός Σρέθα Θαβίσιν εξέφρασε ανησυχία για το περιστατικό.

"Είμαι ενήμερος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Siam Paragon και έχω διατάξει την αστυνομία να διερευνήσει το θέμα. Κυρίως ανησυχώ για τη δημόσια ασφάλεια", έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Οπτικό υλικό, που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί και ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύσωσης, δείχνει ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά, να βγαίνουν τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο Siam Paragon και φρουρούς ασφαλείας να τους βοηθούν να φύγουν πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του υπόπτου.



Ένα από τα βίντεο αυτά δείχνει κόσμο να βρίσκει καταφύγιο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο εστιατορίου. Το Reuters δεν μπορούσε άμεσα μα διακριβώσει τις πληροφορίες ή την γνησιότητα των βίντεο.

Νωρίτερα, ο τοπικός σταθμός Channel 3 μετέδωσε ότι μέσα από τις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου ακούγονταν ήχοι που θύμιζαν πυροβολισμούς.

Η τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα να σχηματίζονται έξω από το εμπορικό κέντρο υπό καταρρακτώδη βροχή.

Το πλήθος πανικοβλημένο εκκένωσε τρέχοντας το εμπορικό κέντρο και κατευθύνθηκε σε ανοιχτα υπαίθρια σημεία του κέντρου αναζητώντας ασφάλεια.

Η ένοπλη βία είναι συχνό φαινόμενο στην Ταϊλάνδη. Ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε22 παιδιά μέσα σε ένα νηπιαγωγείο τον περασμένο χρόνο στη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι και όπλο, ενώ το 2020 ένας στρατιώτης πυροβόλησε και σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 στη διάρκεια επίθεσης που εκδηλώθηκε σε τέσσερα διαφορετικά μέρη εντός και στα πέριξ της πόλης Νακόν Ρατσασίμα στα βορειοανατολικά της χώρας.

