Κατεχόμενα – Μπαχτσελί: Μπορούμε πλέον να αποκαλούμε “Κυπριακό Κράτος” την ΤΔΒΚ

Συνέχεια στην ακραία και προκλητική ρητορική του έδωσε ο ακροδεξιός εταίρος του Ερντογάν.

Την ακραία και προκλητική ρητορική του συνεχίζει ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν είναι πλέον απαραίτητο να λέμε “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, είναι απαραίτητο να λέμε “Κυπριακό Κράτος”».

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) της Τουρκίας και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜΗΡ.

«Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, ο οργανισμός-ομπρέλα της ιστορικής και πολιτιστικής ενότητας, θα εμπλουτίσει τη βαθιά ριζωμένη συνεργασία και αδελφοσύνη που εκτείνεται από τη Βουδαπέστη μέχρι τα ανατολικά της Κασπίας», συμπλήρωσε ο Μπαχτσελί.

