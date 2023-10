Τεχνολογία - Επιστήμη

“Daniel” – “Elias”: Πέταξαν τρόφιμα με drone στο Μουζάκι

Με τη χρήση drone έγινε ο διαμοιρασμός τροφίμων στο Μουζάκι όταν ήταν αποκλεισμένο. Η άλλη χρήση της τεχνολογίας.

Η πρόσφατη επέλαση των θεομηνιών Daniel και Elias προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στις υποδομές των πληγεισών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, με αποτέλεσμα κάτοικοι να είναι αποκλεισμένοι στις τοπικές κοινότητες. Ο Δήμος Μουζακίου για τη στήριξη αυτών των κατοίκων χρησιμοποίησε μια πρωτοποριακή τεχνολογική μέθοδο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την εταιρεία Probotek που παρείχε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της, οργάνωσε μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς τροφίμων και φαρμάκων με drone (μη επανδρωμένο μικρό αεροσκάφος) σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο χειριστής κ. Βασίλης Γαλανάκης από τα Κανάλια. Στην όλη επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου οι οποίοι κατέγραψαν ζημιές που έγιναν σε οδοποιία και υποδομές. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία μελετητικών «φακέλων», υποστηρικτικών στη διεκδίκηση απαραίτητων χρηματοδοτήσεων από αρμόδια υπουργεία, για αποκαταστάσεις. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο δημόσιας η ιδιωτικής χρήσης για να μεταφέρει και να προμηθεύσει με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις σε κοινότητες ή οικισμούς όπου κατολισθήσεις και καταπτώσεις είχαν αποκόψει τη συγκοινωνία με το Μουζάκι και άλλα χωριά. Πλέον η κατάσταση, όπως τονίζεται, έχει ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στον δήμο, αλλά οι ζημιές είναι πάρα πολλές και μεγάλες σε διάφορα σημεία και χρήζουν αποκατάστασης το συντομότερο, ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται.

Ο Δήμος Παλαμά ήταν από τους δήμους που δέχτηκε μεγάλο χτύπημα από την κακοκαιρία Daniel. Ο δήμαρχος Παλαμά Γιώργος Σακελλαρίου έστειλε επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για άμεσα μέτρα ενίσχυσης αγροτών, κτηνοτρόφων αλλά και για χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών άρδευσης του δήμου. Μεταξύ άλλων τα μέτρα που προτείνει είναι αποζημίωση στο 100% της αγροτικής παραγωγής με βάση τα 250 ευρώ και όχι τον κατάλογο του ΕΛΓΑ, άμεση χρηματοδότηση για αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού (γεωργικά μηχανήματα, αγροτικά οχήματα, αγροτικός εξοπλισμός, στάγδην άρδευση κ.λ.π.), αποζημίωση των αποθηκευμένων προϊόντων και των αποθηκών, άμεση χρηματοδότηση για αποκατάσταση όλων των αγρών από τους τόνους φερτών υλικών, χρηματοδότηση για αντικατάσταση του μελισσοσμήνους, των κυψελών και των μηχανημάτων παραγωγής, κ.ά.

