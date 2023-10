Life

“The 2Night Show” – Μαραβέγιας: Τα πάντα είναι εθιστικά

Στο “The 2Night Show” της Τρίτης ήταν καλεσμένος ο Κωστής Μαραβέγιας, όπου και μίλησε για το «γεμάτο» καλοκαίρι που πέρασε, την ενέργειά του και τον γάμο του με την Τόνια Σωτηροπούλου.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Nigth Show» της Τρίτης ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας, που μίλησε για τις συναυλίες του και το μοναδικό κλίμα, αλλά και τον γάμο του με την Τόνια Σωτηροπούλου.

«Αναβάλαμε κάποιες συναυλίες λόγω των καταστροφών και τώρα τις αναπληρώνουμε. Η ψυχαγωγία όταν δεν είναι καλό το timing είναι άσκοπη», είπε για την αναβολή συναυλιών, λόγω της κακοκαιρίας.

Ο μουσικός αναφέρθηκε στους εθισμούς, παρατηρώντας πως «υπάρχουν παντού».

«Τα πάντα είναι εθιστικά. Εθιστικό μπορεί να είναι όταν θες συνέχεια έρωτες, να ανανεώνεσαι. Έχω εξασκήσει την αυτοκυριαρχία μου και μπορώ να σταματήσω εύκολα κάτι που δεν μου κάνει καλό. Είμαι vegan και έχω κόψει το αλκοόλ εδώ και έξι χρόνια», είπε σχετικά.

«Οι ζήλιες είναι για άλλες ηλικίες, είναι σαν μία μαύρη τρύπα που σε ρουφάει. Σε μας δεν υπάρχει ούτε ζήλια, ούτε κτητικότητα, υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Οι γυναικοκτονίες ξεκινούν από υπερβολικές σκηνές ζήλιας και ψυχωτικών επεισοδίων. Η ζήλια όταν υπάρχει πρέπει να δουλεύεται και να υπάρχει πρόοδος», είπε ο Κωστής Μαραβέγιας μιλώντας για τον γάμο του με την Τόνια Σωτηροπούλου.

