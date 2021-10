Life

Σωτηροπούλου - Μαραβέγιας: Η πρώτη ανάρτηση μετά το γάμο (εικόνες)

Το φιλί και τα λόγια αγάπης του μουσικού στην Τόνια Σωτηροπούλου.

Ο Κωστής Μαραβέγιας έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά τον πολιτικό του γάμου στην Ύδρα με την Τόνια Σωτηροπούλου.

Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί τη Δευτέρα 11/10 υπό άκρα μυστικότητα και παρουσία μόνο λίγων εκλεκτών καλεσμένων.

Ωστόσο, από χθες έχουν δει το φως της δημοσιότητας μερικές φωτογραφίες από το γάμο τους, το υπέροχο νυφικό της ηθοποιού δια χειρός των κουμπάρων του MiRo αλλά φυσικά και από το μοντέρνο μπορντό γαμπριάτικο κουστούμι του τραγουδιστή.

Ο Κωστής Μαραβέγιας ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία δίνει ένα γλυκό φιλί στη σύζυγό του, την οποία συνόδευσε με ένα άκρως ρομαντικό κείμενο και μερικά λόγια αγάπης για την Τόνια Σωτηροπούλου.

