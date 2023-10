Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Άνεργος δέχθηκε επίθεση επειδή δεν ήθελε να γίνει διακινητής μεταναστών!

Θύμα κλοπής και ξυλοδαρμού καταγγέλλει πως έπεσε ένας νεαρός που ζήτησε δουλειά και του...προτάθηκε να γίνει διακινητής.

Θύμα ληστείας και εκβίασης κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 25χρονος Σύρος, όταν αναζητώντας εργασία και απευθυνόμενος σε συμπατριώτες του, εκείνοι τού πρότειναν να δουλέψει ως οδηγός σε παράνομες διακινήσεις μεταναστών.

Ο 25χρονος απέρριψε την προσφορά τους και οι τέσσερις δράστες τον απείλησαν με πιστόλι ενώ τον τραυμάτισαν ελαφρά με αιχμηρό αντικείμενο και τού αφαίρεσαν 800 ευρώ και προσωπικά του αντικείμενα. Επιπλέον, με απειλές αξίωσαν το ποσό των 4.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντος.

Όλα φαίνεται να συνέβησαν, χθες το πρωί, σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όπου κλήθηκε και προσήλθε ο καταγγέλλων για να συζητήσει με τους δράστες για το θέμα της εύρεσης εργασίας. Αμέσως μετά απευθύνθηκε στην Αστυνομία και ακολούθησαν έρευνες στο διαμέρισμα, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο νεαροί υπήκοοι Συρίας (21 και 19 ετών), ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 31χρονου συνεργού τους.

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- 2.480 ευρώ, 60 λίρες Τουρκίας, διαρρηκτικά εργαλεία (τσεκούρι και μεταλλικές λάμες), ποσότητα άγνωστης καπνικής ουσίας και μικροποσότητα κάνναβης, όπως επίσης διάφορα έγγραφα και αντικείμενα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

