Κόσμος

Ερντογάν: Ακύρωσε το πρόγραμμά του λόγω ασθένειας

Ακύρωσε το προγραμματισμένο του ταξίδι στην Ισπανία, αλλά και τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ακύρωσε τη συμμετοχή του στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα ασχολούνταν με την κρίση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, λόγω κρυολογήματος, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Λόγω ασθένειας ακυρώθηκε επίσης η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΡ και η επίσκεψή του στην Ισπανία.

Ο Ερντογάν επρόκειτο να αναχωρήσει αύριο για την Ισπανία για την επίσκεψη όπου θα συζητούνταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Ο πρόεδρος Αλίγεφ θα βρίσκεται στη Γρανάδα για τη Σύνοδο Κορυφής. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ο Αλίγιεφ αναμένεται να συναντηθεί στο περιθώριο της συνόδου με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Pashinyan. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός πρωθυπουργός Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ Σαρλ Μισέλ αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στη "μίνι σύνοδο κορυφής" που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής.

