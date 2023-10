Κοινωνία

Καισαριανή: Καταγγελία για ποντίκια σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω ανάρτησής της μία γυναίκα καταγγέλλει πως στο σχολείο του παιδιού της κυκλοφορούν ποντίκια.

-

Φωτογραφίες με ποντίκια να κυκλοφορούν σε προαύλιο σχολείου δημοσίευσε μία γυναίκα από την Καισαριανή.

«Σ' αυτές τις συνθήκες φοιτούν τα παιδιά μας και τολμούν να ζητούν την ψήφο μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της μητέρας για τους αρουραίους στο σχολείο

«1ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής !!!

Σ' αυτές τις συνθήκες φοιτούν τα παιδιά μας και τολμούν να ζητούν την ψήφο μας !!!

Αυτά είναι τα ασφαλή, σύγχρονα και καθαρά σχολεία που από το 2019 υποσχόταν η απερχόμενη δημοτική αρχή !!!

Ντροπή !!!», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε τουαλέτα γέννησε 13χρονη που δεν ήξερε πως είναι έγκυος

Μητσοτάκης από Κοζάνη: Πάμε δυνατά, να εκλέξουμε περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή

Καστελλόριζο: Τούρκος πήγε κοριτσάκι στην Αττάλεια και της έσωσε το χέρι