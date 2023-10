Κόσμος

Τουρκικός Τύπος: Ανησυχία για τους ισραηλινούς πυραύλους της Ελλάδας

Τα Μέσα Ενημέρωσης της Τουρκίας κάνουν λόγο για αιτία νέας έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ανησυχία, καχυποψία αλλά και αφορμή για νέες εντάσεις φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει στην άλλη πλευρά του Αιγαίου η είδηση ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προμηθεύτηκαν και πρόκειται να τοποθετήσουν στα νησιά της παραμεθορίου με την Τουρκία, ισραηλινούς πυραύλους τύπου Spike.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η εφημερίδα «Σοζτζού» σημειώνει: «Η κίνηση της Ελλάδας που θα αυξήσει την ένταση: αναπτύσσει ισραηλινούς πυραύλους στα σύνορα με την Τουρκία. Ενώ η πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας συνεχίζεται, η Ελλάδα προχώρησε σε ένα βήμα που θα αυξήσει την ένταση. Μια είδηση ήρθε από την Αθήνα που θα μπορούσε να χαλάσει τον πρόσφατο κλίμα ευφορίας στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Ελληνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Αθήνα σχεδιάζει να τοποθετήσει πυραύλους Spike που αγόρασε από το Ισραήλ στα σύνορα με την Τουρκία. Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει τον περασμένο Απρίλιο ότι είχε υπογραφεί συμφωνία για την πώληση αντιαρματικών πυραύλων Spike στην Ελλάδα. Στην ανακοίνωση είχε αναφερθεί ότι η συμφωνία ήταν αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο, ελικόπτερα Apache και ελληνικές μονάδες που φέρουν τους πυραύλους θα αναπτυχθούν στα σύνορα με την Τουρκία. Καθώς η διαμάχη για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου έχει ανεβάσει επί μακρόν την ένταση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, φέρεται ότι η Αθήνα σχεδιάζει να τοποθετήσει τους πυραύλους στα νησιά και στις όχθες του Έβρου.

Με βεληνεκές 35 χιλιομέτρων, αναμένεται επίσης να δοκιμαστούν οι πύραυλοι. Ο ελληνικός Τύπος σχολίασε ότι τα νέα όπλα θα συμβάλουν σημαντικά στη στρατιωτική δυνατότητα και την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας».

Από την πλευρά της η εφημερίδα «Σαμπάχ» αναφέρει: «Μια κίνηση από την Ελλάδα που θα προκαλέσει ένταση: Θα τους τοποθετήσουν στα σύνορα με την Τουρκία. Μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μια είδηση που θα επισκιάσει το θετικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται στην επικαιρότητα. Ενώ είναι γνωστό ότι ο εξοπλισμός νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς από την Ελλάδα ανεβάζει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, η κυβέρνηση της Αθήνας ετοιμάζεται να προβεί σε μια κίνηση που θα κλιμακώσει εκ νέου την ένταση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ελληνικού Τύπου η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους Spike στα σύνορα με την Τουρκία. […]

[…] Οι πύραυλοι Spike αποτελούν όπλο κλειδί για την άμυνα των νησιών και του Έβρου, τα οποία βρίσκονται στα σύνορα με την Τουρκία. Βάσει της συμφωνίας, η Ελλάδα θα αγοράσει περισσότερους από 220 πυραύλους. Προβλέπεται ότι αυτό θα καλύψει όλες τις ανάγκες της Ελλάδας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Τακβίμ», η οποία σε τίτλο της τονίζει: «Προκλητική κίνηση από την Ελλάδα. Θα αυξηθεί η ένταση στο Αιγαίο: Ισραηλινοί πύραυλοι θα αναπτυχθούν στα τουρκικά σύνορα».

Τέλος η εφημερίδα «Τουρκτζούν» υπογραμμίζει: «Η Ελλάδα τοποθετεί τα Spike στα σύνορα. Την ώρα που συνεχίζεται η πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, η Ελλάδα προχώρησε σε ένα βήμα που θα μπορούσε να εντείνει την ένταση. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Αθήνα σχεδιάζει να τοποθετήσει πυραύλους Spike που αγόρασε από το Ισραήλ στα τουρκικά σύνορα.

Όπως αναφέρεται, οι πύραυλοι με εμβέλεια 35 χιλιομέτρων που θα εγκατασταθούν στο ανατολικό Αιγαίο έχουν την δυνατότητα να χτυπήσουν με ακρίβεια από τις ακτές των νησιών και με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν αποτρεπτική ισχύ στην Ελλάδα.

Αντίστοιχες θα είναι και οι ενισχύσεις στα χερσαία σύνορα της χώρας, καθώς επίσης επισημάνθηκε ότι με τον εξοπλισμό των Apache με πυραύλους Spike Nlos τα ελικόπτερα αναμένονται να γίνουν ο εφιάλτης του κάθε στόχου τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα προχώρησε σε ένα τέτοιο βήμα την στιγμή που οι σχέσεις με την Τουρκία βελτιώνονται, κέντρισε την προσοχή.

Τις πρόσφατες ημέρες, ο Έλληνας αντιστράτηγος ε.α. Γιάννης Μπαλτζώης είχε δηλώσει ότι η Αθήνα δεν κάνει μελλοντικούς υπολογισμούς αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και είχε εφιστήσει την προσοχή στην αμυντική ισχύ της Τουρκίας. Αναφέροντας ότι η Τουρκία κατέχει την 11η θέση στον κόσμο από άποψη στρατιωτικής ισχύος, ο Μπαλτζώης επισήμανε ότι η Ελλάδα κατέχει την 30η θέση».

