Κοινωνία

Τροχαίο στον Κηφισσό: Πληροφορίες αναζητά η Αστυνομία

Πώς και πότε σημειώθηκε το θανατηφόρο ατύχημα με θύμα μοτοσικλετιστή. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου επί της Λ. Κηφισσού, στο ύψος του Ρέντη με θύμα οδηγό μοτοσυκλέτας.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και η Τροχαία αναζητά πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα που εγκατέλειψε τον άτυχο οδηγό της μηχανής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Την Παρασκευή 29/09/2023 και περί ώρα 06.05΄, επί της Λ. Κηφισού στο ύψος του ALLOU FUN PARK, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, με εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω ατύχημα, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς στα τηλέφωνα: 210-4139263-4,2104139270 & 210-4177700.

