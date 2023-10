Ερντογάν: Σενάρια για “διπλωματική” ασθένεια του Τούρκου προέδρου

Κόσμος

Μυστήριο με την υγεία του Ταγήπ Ερντογάν. Εμφανίστηκε στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος, παρά το κρυολόγημα του. Τι συμβαίνει με το "διπλωματικό" κρυολόγημα του Τούρκου προέδρου.

Ερωτηματικά προκαλεί το κρυολόγημα του Τούρκου Προέδρου ο οποίος ξαφνικά ανακοίνωσε ότι δεν πάει στην Γρανάδα της Ισπανίας για την κρίσιμη συνάντηση για το Νακόρνο Καραμπάχ λόγω κρυολογήματος.

Και οι υποψίες αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο επειδή ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε την Ισπανία λόγω κρυολογήματος τελικά πήγε σήμερα στα Κεντρικά Γραφεία κόμματός του για να εργαστεί για λίγο με τους συνεργάτες του, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

Ποιος είναι όμως ο πραγματικός λόγος που ο Ερντογάν δεν πάει στην Ισπανία;

Γιατί φαίνεται ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από τη μίνι σύνοδο των χωρών που θα συζητήσουν για το Νακόρνο Καραμπάχ. Σε αυτή τη σύνοδο προγραμματίστηκε να συμμετάσχουν Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία, ΕΕ, Γαλλία και Γερμανία όπως φαίνεται, και αποκλείστηκε η Τουρκία.

Το Αζερμπαϊτζάν είναι εκείνο που πρόδωσε τελικά τον Ταγίπ Ερντογάν όταν ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει ούτε ο Αζερμπαϊτζανός Πρόεδρος Αλιέβ τελικά επειδή δεν έγινε δεκτός ο όρος να συμμετάσχει και η Τουρκία.

