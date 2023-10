Πολιτική

Εκλογές: Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στον ΑΝΤ1 για την Θεσσαλονίκη και τις προκλήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νυν και υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συνομιλεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για το κυκλοφοριακό, την στάθμευση, την καθαριότητα στην πόλη, αλλά και για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

-

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, νυν και υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο κ. Ζέρβας ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για τα προβλήματα της πόλης, όπως η καθαριότητα, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και το κυκλοφοριακό, αλλά και η επικείμενη ανάπλαση της ΔΕΘ, που αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην νύμφη του Θερμαϊκού.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το κυκλοφοριακό είναι ένα μείζον πρόβλημα για την Θεσσαλονίκη, είναι σε εκκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμβάλαμε από την μια πλευρά να έχουμε ολοκλήρωση των εργασιών του Μετρό - μένουν λίγες εκκρεμότητες, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τον Πρωθυπουργό μέχρι το 2024, ώστε η Θεσσαλονίκη επιτέλους να αποκτήσει αυτό το μέσο σταθερής τροχιάς. Από την άλλη συμβάλλαμε για την αναβάθμιση του ΟΑΣΘ, που όμως δεν είναι αυτό που θέλουμε και περιμένουμε να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης».

Σχετικά με το πρόβλημα της στάθμευσης, ο κ. Ζέρβας είπε «τα τέσσερα χρόνια στα οποία διοικήσαμε ήταν δύσκολα χρόνια, πανδημίας και ενεργρειακής κρίσης, που έπρεπε να δουλέψουμε πολλά προβλήματα, από την άλλη πλευρά είχαμε τα τελευταία χρόνια μια άνθηση στην πόλη και είχαμε περισσότερους επισκέπτες. Συμβάλλαμε ώστε να δημιουργηθούν πάνω από 1.500 θέσεις στάθμευσης, όπου υπήρχε ελεύθερος χώρος τον εκμεταλλευθήκαμε… Χρειάζονται περισσότερες υποδομές, ώστε ο κόσμος να χρησιμοποιεί και τα μέσα μεταφοράς».

«Φτιάξαμε ποδηλατοδρόμους σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη. Είμαι ο πρώτος δήμαρχος που αγόρασε λεωφορεία και τα διέθεσε στον ΟΑΣΘ, ώστε να έχουμε περισσότερα και καλύτερα λεωφορεία. Συμβάλλαμε με τις παρεμβάσεις μας για να έχουμε καλύτερη εικόνα και έχουμε και την προοπτική του fly over, για το οποίο ξεκινούν τα έργα και το οποίο θα συμβάλλει στην μείωση της επιβάρυνσης στους δρόμους», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την καθαριότητα είπε ότι «Η εικόνα στην καθαριότητα το 2023 είναι καλύτερη από το 2019, αλλά πλέον η Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγαλύτερη οικονομική κίνηση, στο κέντρο λειτουργούν πολλά περισσότερα ξενοδοχεία, έχουμε περισσότερο τουρισμό, έχουμε 3.500 καταστήματα εστίασης που είναι γεμάτα. Κάνουμε διαρκείς προσπάθειες, με υπογείους κάδους, με αναβάθμιση εξοπλισμού… Πάντα προσπαθούμε ώστε η πόλη μας να είναι καθαρή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Δήμο, αλλά και με τους πολίτες. Πολλοί ανακαινίζουν τα σπίτια τους και παρατούν τα έπιπλα σε μια γειτονιά κοντά στην δική τους. Είναι διαρκής η προσπάθεια ώστε η πόλη μας να κατακτά και σε αυτόν τον τομέα καλύτερη εικόνα».

Σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ, ο Κωσταντίνος Ζέρβας είπε ότι «ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η διοίκηση του συνέβαλε ώστε να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει την ανάπλαση της ΔΕΘ στην θέση που είναι. Ο Δήμος που είναι και συνιδιοκτήτης, έχει ένα μικρό ποσοστό, συνέβαλε ώστε να έχουμε το¨master plan για αξιοποίηση στον χώρο που είναι η ΔΕΘ και περιμένουμε από την κυβέρνηση την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για να έχει η Θεσσαλονίκη και ακόμη έναν μεγάλο χώρο πρασίνου, αφού η Θεσσαλονίκη θα έχει έναν χώρο 70 στρεμμάτων πράσινου».

Ειδήσεις σήμερα:

Φασούλας: Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι μέρος της “χρυσής εποχής” της ζωής μου (βίντεο)

Σε τουαλέτα γέννησε 13χρονη που δεν ήξερε πως είναι έγκυος

Λούτσα - Δολοφονία Τούρκων: Πώς εξιχνίασε η ΕΛΑΣ την υπόθεση