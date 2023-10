Πολιτική

Μητσοτάκης από Μετρό Θεσσαλονίκης: κάνουμε το τελικό βήμα για να λειτουργήσει εντός του 2024 (εικόνες)

"Η δέσμευση "και μετρό και αρχαία" τηρείται στο ακέραιο" δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε τον σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης "Αγία Σοφία".

"Σήμερα κάνουμε το τελικό βήμα, σημαντικό τελικό βήμα, για να μπορέσουμε παραδώσουμε το μέτρο της Θεσσαλονίκης, επιτέλους, σε πλήρη λειτουργία, εντός του 2024" επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι, στο σταθμό του έργου του μετρό στην Αγίας Σοφίας, κατά την υπογραφή της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης.Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του σταθμού και ακολούθως κατέβηκε με τις κυλιόμενες σκάλες στον κυρίως χώρο του σταθμού, στο χώρο της εκδήλωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σήμερα ολοκληρώνεται "μια τολμηρή απόφαση", που "είχε συμφωνηθεί και με την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών", να χρησιμοποιηθεί "ιδιωτική τεχνογνωσία, η καλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο" για να εξασφαλιστεί η "απρόσκοπτη, ασφαλή λειτουργία" αυτού "του σημαντικότατου έργου υποδομής" και συνέχισε: "Αλλά, ταυτόχρονα, να εξασφαλίσουμε ότι για όσα χρόνια διαρκεί η σύμβαση θα είναι εξασφαλισμένη και η συντήρηση του έργου αυτού. Και δεν το λέω αυτό τυχαία καθώς πρόσφατα γεγονότα επανέφεραν στη μνήμη μας αμαρτίες του παρελθόντος, όπου δε γνωρίζαμε ουσιαστικά ποιος ήταν ο υπόλογος για τη συντήρηση σημαντικών έργων υποδομής, τα οποία πληρώθηκαν από τους Έλληνες φορολογούμενους στο παρελθόν. Αυτό αλλάζει, με τη σύμβαση την οποία υπογράφουμε".

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους υπουργούς και τα στελέχη των εμπλεκομένων φορέων για τη συνεργασία, μέσα από την οποία κατέστη δυνατή, όπως είπε, η τήρηση της δέσμευσης του "και μετρό και αρχαία" και πρόσθεσε: "Η δέσμευση αυτή τηρήθηκε και τηρείται στο ακέραιο".

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο fly over, που όπως είπε, είχε και αυτό σχεδιαστεί σε συνεννόηση με την προηγούμενη διοίκηση του υπουργείου Μεταφορών, λέγοντας ότι εκατό επιπλέον αστυνομικοί θα αποσπαστούν, με δική του προσωπική απόφαση, στη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν στις διευθετήσεις της κυκλοφορίας. Σημείωσε, ότι όταν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει οι πολίτες θα γίνει αντιληπτή "η τεράστια σημασία του" και κάλεσε τους πολίτες σε μια "σύμπραξη" και κατανόηση για τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία, για όσο διάστημα διαρκέσει η κατασκευή του.

"Η εικόνα από το μέλλον, την οποία βλέπουμε σήμερα, το συντομότερο δυνατόν θα είναι το παρόν της πόλης. Μιας πόλης, η οποία αναπτύσσεται, μιας πόλης δυναμικής, στην οποία το κράτος χρωστούσε επί δεκαετίες πολλά, έρχεται όμως τώρα να εξοφλήσει τα γραμμάτια προς τη Θεσσαλονίκη και να την προικίσει με σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα τα ζήλευαν όλες οι ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Καλοταξιδο, λοιπόν, το νέο μέτρο" είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης βγήκε από το χώρο της εκδήλωσης και περιηγήθηκε στην ανακαινισμένη πλατεία Μακεδονομάχων, πάνω απ' το σταθμό του μετρό στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρηστος Σταϊκούρας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδωνη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχίαος, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Στάθης Κωνσταντινίδης, η υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Κωνσταντινος Μαγουλάς, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου, ο πρώην υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γ. Καραγιάννης, βουλευτές, ο διευθύνων σύμβουλος της "Ελληνικό Μέτρο" Νίκος Κουρετας και εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας (Thema Α.Ε.).

Τη σύμβαση υπέγραψαν, παρουσία του πρωθυπουργού, εκ μέρους της "Ελληνικό Μέτρο", ο διευθύνων σύμβουλος της Νίκος Κουρετας και εκ μέρους της κοινοπραξίας, οι Arrigo Giana (ATM), Renaud Beziade (Egis) και Carlo Bianko (Thema Α.Ε.).

Η σύμβαση ύψους 250 εκ. ευρώ έχει διάρκεια έντεκα χρόνων.

Στο μεταξύ συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Άγαλμα του Βενιζέλου και πορεία μέχρι το σταθμό Αγίας Σοφίας, πραγματοποίησαν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι άλλων αριστερών οργανώσεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υπογραφή της σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για την λειτουργία και συντήρηση του μετρό Θεσσαλονίκης.

Χρήστος Σταϊκούρας: Στην τελική ευθεία για τη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης



«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει στην πατρίδα μας, τη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την τελετή υπογραφής της Σύμβασης για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο εργοτάξιο του σταθμού «Αγία Σοφία», ανάμεσα στη Διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό ΑΕ» και την κοινοπραξία «THEMA ΑΕ», παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε ότι το έργο υλοποιείται στη βάση των προσπαθειών που έγιναν και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό ΑΕ».

«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελεί απτή απόδειξη ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εγγυάται πως το κράτος έχει συνέχεια και συνέπεια. Σχεδιάζει, δρομολογεί και παραδίδει στους πολίτες έργα στρατηγικής σημασίας, που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και αναβαθμίζουν το επίπεδο των υποδομών στις υπηρεσίες μεταφορών», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέλυσε τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από τη σύμβαση, τονίζοντας ότι προκρίθηκε η λύση της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και υιοθετήθηκαν οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, προκειμένου η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου να γίνεται με τον πλέον εύρυθμο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς το επιβατικό κοινό.

«Η Θεσσαλονίκη, το 2024, θα αποκτήσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη, με ενσωματωμένα τα πλέον καινοτόμα συστήματα και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας», δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα νέο μέσο μεταφοράς που θα εξασφαλίσει γρήγορες, άνετες, ασφαλείς, φθηνές και ‘‘πράσινες’’ μετακινήσεις σε όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα, αναδεικνύει την ιστορία της και αποκτά έναν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα, που αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο, ως μια δυναμική και εξωστρεφής μητρόπολη, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα των Βαλκανίων.

ΠΑΣΟΚ: Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού δεν καλύπτεται με την υπογραφή μιας σύμβασης

Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το μετρό της Θεσσαλονίκης εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση:

"Σήμερα ο Πρωθυπουργός, τέσσερις ημέρες πριν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, παρίσταται ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αντί για πολιτική εκμετάλλευση του γεγονότος αυτού, θα ήταν πιο χρήσιμο να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

Γιατί επιλέχθηκε για τη Θεσσαλονίκη η διαδικασία του «μη ανταποδοτικού» ΣΔΙΤ και όχι η ίδρυση ενός δημόσιου φορέα ο οποίος θα αναλάβει το σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των συγκοινωνιακών μέσων, καθώς υπάρχει ήδη το παράδειγμα του «ΟΑΣΑ Α.Ε.»;

Γιατί για μία ολόκληρη τετραετία διατηρεί τον ΟΑΣΘ σε καθεστώς εκκαθάρισης απαξιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών οι οποίοι βιώνουν εδώ και χρόνια μια καταφανή ταλαιπωρία στην καθημερινή τους μετακίνηση;

Γιατί ενώ υπάρχει ήδη αδειοδοτημένο έργο για εξωτερικό περιφερειακό δακτύλιο, ο οποίος σχεδιάστηκε τόσο για τη διαμπερή κυκλοφορία όσο και για την εξυπηρέτηση περιαστικών οικισμών, δεν προηγήθηκε η κατασκευή του έναντι αυτής του flyover, για να προσελκύσει ένα μέρος της κυκλοφορίας;

Γιατί η ήδη αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο λόγω της κυκλοφοριακής εκτροπής εντός της πόλης, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κατασκευή του flyover;

Ως εκ τούτου, το μετρό της Θεσσαλονίκης που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της σύμβασης ενδέχεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2024 ή το 2025, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως πανάκεια που θα θέσει τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των πολιτών, ειδικά όσο δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης και δεν έχει υλοποιηθεί η σύνδεσή του με το αεροδρόμιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη."

