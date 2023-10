Κόσμος

Αντρέας Κιντλ: Ο νέος πρέσβης της Γερμανίας μιλά στον ΑΝΤ1 για το Μεταναστευτικό (βίντεο)

Αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, δηλώνει ο νέος πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, στην πρώτη συνέντευξη του σε ελληνικό ΜΜΕ και στον Νικόλα Βαφειάδη.

Ρεπορτάζ του Νικόλα Βαφειάδη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Την πεποίθηση ότι θα βρεθεί λύση στον «γόρδιο δεσμό» της ευρωπαϊκής συμφωνίας για το Μεταναστευτικό, εξέφρασε ο νέος Γερμανός πρέσβης, Αντρέας Κιντλ, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε στην πρώτη συνέντευξη του σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, «Όλοι χρειαζόμαστε αφενός περισσότερους απασχολούμενους, χρειαζόμαστε περισσότερους εργάτες, αλλά χρειαζόμαστε επίσης να περιορίσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Οπότε έχουμε τους ίδιους στόχους. Και είμαι αισιόδοξος και θετικός ότι θα βρούμε λύση ακόμη κι όταν προερχόμαστε από διαφορετικές αφετηρίες. Η ενότητα στην Ευρώπη είναι πάντοτε μια διαδικασία. Νομίζω ότι προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλον».

Λάτρης της Ελλάδας, ο Αντρέας Κιντλ, δηλώνει αποφασισμένος να συμβάλει στη βελτίωση των «εξαιρετικών», όπως τις χαρακτηρίζει, ελληνογερμανικών σχέσεων.

Μάλιστα, μιλώντας στα ελληνικά ο κ. Κιντλ είπε «Σπούδασα τα Αρχαία Ελληνικά στο Πανεπιστήμιο και σιγά-σιγά έμαθα τα Νέα Ελληνικά. Και τώρα θέλω να βελτιώσω τα Νέα Ελληνικά».

Παρότι έχει μόλις δυο εβδομάδες στη χώρα μας, πήγε στην τελετή μνήμης για τα θύματα των Ναζί στο χωριό Λιγκιάδες των Ιωαννίνων. Αναφερόμενος στα γεγονότα της Κατοχής, είπε «Πριν από ακριβώς 80 χρόνια, ο Εθνικοσοσιαλιστικός Στρατός δολοφόνησε στο χωριό Λιγκιάδες, με βάρβαρο τρόπο, πάνω από 80 κατοίκους. Σχεδόν όλα τα σπίτια καταστράφηκαν. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να αγνοήσουμε αυτό το κεφάλαιο των διμερών μας σχέσεων και θα κάνω τα πάντα, προκειμένου η μνήμη να διατηρηθεί ζωντανή».

Όπως τόνισε στην ομιλία του για τον εορτασμό της Γερμανικής Ενότητας: η κλιματική αλλαγή, οι καταστροφικές της συνέπειες και η ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τη διμερή και την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Το «παρών» στην λαμπρή δεξίωση στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

