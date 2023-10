Κοινωνία

Μάνδρα: Πυροβόλησαν αστυνομικούς σε οικισμό

Αστυνομικοί κλήθηκαν σε περιστατικό σε οικισμό Ρομά και δέχθηκαν επίθεση.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 21.00 όταν η ΕΛ.ΑΣ. κλήθηκε να επέμβει για επεισόδιο εντός του οικισμού Παπακώστα, στο οποίο διαμένουν κυρίως Ρομά.

Στελέχη της ΟΠΚΕ έσπευσαν στο σημείο και με το που προσέγγισαν τον οικισμό εμφανίστηκε μπροστά τους ένας άνδρας και άρχισε να πυροβολεί επανειλημμένα προς το μέρος τους.

Οι αστυνομικοί πήραν καλύψεις και τότε ο άνδρας πέταξε το όπλο και έτρεξε προς άγνωστο σημείο με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν.

Από το επεισόδιο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο όπου έλαβε χώρα το συμβάν εντοπίστηκε τόσο το όπλο όσο και κάλυκες.

