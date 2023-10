Κόσμος

Κούβα: Διασώστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

Πυροσβέστες, που είχαν σπεύσει να βοηθήσουν ενοίκους του ακινήτου, που κατέρρευσε τμηματικά, συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση ακινήτου στην Αβάνα όπου διέμεναν πάνω από πενήντα άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Τα δυο μέλη του πυροσβεστικού σώματος, 40χρονη και 23χρονος, έχασαν τη ζωή τους όταν πήγαν να βοηθήσουν να απομακρυνθούν οι ένοικοι έπειτα από μια πρώτη μερική κατάρρευση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και πρώτων βοηθειών στάλθηκαν στην παλιά Αβάνα, όπου βρισκόταν το τριώροφο κτήριο. Αφού μπήκαν στο ακίνητο, τα δυο μέλη του πυροσβεστικού σώματος σκοτώθηκαν όταν άλλο μέρος του κατέρρευσε. Τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, διευκρίνισε υο υπουργείο.

Η ίδια πηγή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της νήσου, επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο ενοίκου 79 ετών, που αγνοείτο από τη στιγμή που έγινε η αρχική κατάρρευση.

Δυο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πάντως η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πέντε φορτηγά και γερανός αναπτύχθηκαν επιτόπου για να υποστηρίξουν την επιχείρηση διάσωσης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά 55 άνθρωποι ζούσαν στο ακίνητο αυτό, το οποίο ήταν παμπάλαιο και από το οποίο δεν απέμεινε παρά μόνο η πρόσοψη, σύμφωνα με την Αρνέλις ντε λα Καντελάρια Ερνάντες της Διεύθυνσης στέγης της παλιάς Αβάνας.

Ελλείψει συντήρησης, κτήρια καταρρέουν συγκριτικά συχνά σε κάποιες παλιές συνοικίες της κουβανικής πρωτεύουσας. Το πρόβλημα εντείνεται την περίοδο των βροχών και των τυφώνων (Ιούνιος-Νοέμβριος).

Στην Αβάνα καταγράφονται έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες.

Κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα δεδομένα, το 37% των 3,9 εκατομμυρίων κατοικιών στην Κούβα βρίσκονταν σε κακή ως πολύ κακή κατάσταση στα τέλη του 2020.

Η κυβέρνηση στη νήσο, που βιώνει οικονομική κρίση την οποία επιδεινώνει το εμπάργκο των ΗΠΑ και η μείωση του τουρισμού, αναγνωρίζει πως δεν είναι σε θέση να κάνει έγκαιρα επισκευές ή να κατασκευάσει νέα ακίνητα, που σημαίνει ότι πολλοί κάτοικοι ζουν σε επικίνδυνες συνθήκες.

Πέρυσι, έκρηξη αερίου κατέστρεψε το ιστορικό ξενοδοχείο Σαρατόγκα της παλιάς Αβάνας, ενώ πυρκαγιά κατέστρεψε δεξαμενές καυσίμων στη Ματάνσας, μια ώρα ανατολικά της πρωτεύουσας.

Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Κατασκευών Ρενέ Μέσα Βιγιαφάνια δήλωσε πως πάνω από 850.000 κτίρια στην Κούβα χρειάζονται συντήρηση και επισκευές, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εργάζεται για να προσφερθούν καλύτερες συνθήκες ως προς τη στέγη.

