Europa League - Ολυμπιακός: “Μονόδρομος” η νίκη στην Σερβία

Ο Ολυμπιακός θέλει... τρίποντο «επιστροφής» απέναντι στην Μπάτσκα Τόπολα, στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, στο Europa League.

Η «σκληρή» εντός έδρας ήττα που υπέστη ο Ολυμπιακός από τη Φράιμπουργκ (2-3) στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου του Europa League, δεν του αφήνει πολλά περιθώρια για κάτι... λιγότερο απ’ τη νίκη στον αγώνα της Πέμπτης (5/10, 19:45) με τη σερβική Μπάτσκα Τόπολα στην «TSC Arena».

Οι «ερυθρόλευκοι» που απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής στην ελληνική Super League, ψάχνουν το πρώτο τρίποντό τους, απέναντι στους Σέρβους, που θα τους ξαναβάλει στο... κόλπο για την πρώτη δυάδα και θα τους δώσει «αέρα» για την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, οι βασικές αλλαγές θα αφορούν το κέντρο της άμυνας, όπου Παναγιώτης Ρέτσος και ο Ανδρέας Ντόη θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα, με τους Ροντινέι και Κίνι να συμπληρώνουν την τετράδα της άμυνας μπροστά απ’ τον Πασχαλάκη. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αναμένεται να πάρουν θέση οι Καμαρά κι Αλεξανδρόπουλος, με τους Μπιέλ και Μασούρα στα «φτερά» της επίθεσης, τον Φορτούνη στο «10» και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Εκτός έμειναν ο Νικολάς Φρέιρε ο οποίος δεν ξεπέρασε εγκαίρως το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και δεν ακολούθησε την «ερυθρόλευκη» αποστολή στη Σερβία, όπως και οι τραυματίες Βιθέντε Ιμπόρα και Γκουστάβο Σκάρπα, που δεν προπονήθηκαν το τελευταίο διήμερο.

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Μπάτσκα Τόπολα συγκροτούν οι: Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Κώστας Τζολάκης, Θανάσης Παπαδούδης, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Κίνι, Ροντινέι, Τζάκσον Πορόσο, Πάνος Ρέτσος, Ανδρέας Ντόη, Μαντί Καμαρά, Κώστας Φορτούνης, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, Μάριος Βρουσάι, Ζοάο Καρβάλιο, Πεπ Μπιελ, Σαντιάγκο Έσε, Ντανιέλ Ποντένσε, Όλα Σολμπάκεν, Αγιούμπ ελ Κααμπί, Γιουσέφ ελ Αραμπί, Γιώργος Μασούρας και Στέβαν Γιόβετιτς.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Γάλλος Μπενουά Μπαστιέν, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Χικάμ Ζακρανί, Ορελιέν Μπερτομιέ, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ρούντι Μπακέ. Στο VAR θα είναι ο Γάλλος Μπενουά και AVAR ο Νικολά Ντανό.

