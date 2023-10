Κόσμος

Ταϊβάν - Τυφώνας Κόινου: Άνεμοι ταχύτητας 342 χιλιομέτρων την ώρα! (βίντεο)

Ο τυφώνας Κόινου φέρνει ανέμους με ισχύ ρεκόρ στην Ταϊβάν, με ριπές που φθάνουν τα 95 μέτρα το δευτερόλεπτο!

Σε ηφαιστειακό νησί πολύ κοντά στη νοτιοανατολική ακτή της Ταϊβάν καταγράφτηκαν άνεμοι ισχύος ρεκόρ εξαιτίας του τυφώνα Κόινου, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία στην Ταϊπέι.

«Ριπές ανέμου μέγιστης ταχύτητας 95,2 μέτρων το δευτερόλεπτο μετρήθηκαν στο νησί των Ορχιδέων τη νύχτα, πρόκειται για νέο ρεκόρ στην Ταϊβάν», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Πρόκειται για ταχύτητα που ισοδυναμεί με 342,7 χιλιόμετρα ανά ώρα.





Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν χθες πως θα ακυρώνονταν πάνω από 100 πτήσεις, διεθνείς και εσωτερικού, και έκλεισαν τα σχολεία σε ορισμένους τομείς στο νότιο τμήμα της νήσου, ενόψει της έλευσης του τυφώνα Κόινου, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος που την πλήττει μέσα σε έναν μήνα.

Πάνω από 200 άνθρωποι χρειάστηκε εξάλλου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας της ανησυχίας για κατολισθήσεις στο νότιο τμήμα της νήσου.

Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει αρχικά το νότιο τμήμα της Ταϊβάν, όμως ειδικός στις προγνώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας τόνισε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η πορεία που θα ακολουθήσει είναι αυτή τη στιγμή «αβέβαιη».

Γενικά η Ταϊβάν γνωρίζει συχνές τροπικές καταιγίδες από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο, όμως ο τυφώνας Χαϊκούι, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ήταν ο πρώτος που έπληξε απευθείας τη νήσο έπειτα από τέσσερα χρόνια, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές, φέροντας σφοδρούς ανέμους και αναγκάζοντας σχεδόν 8.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μετά την Ταϊβάν, ο τυφώνας αναμένεται να κατευθυνθεί προς την ανατολική ακτή της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, σύμφωνα με το μετεωρολογικό παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ.

