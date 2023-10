Οικονομία

Άρειος Πάγος: Δικαίωση ασφαλιστικής εταιρείας - “Φταίει ο ιδιοκτήτης που έκλεψαν το αμάξι του” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου για το σκεπτικό του δικαστηρίου ότι "φταίει ο ίδιος" που του έκλεψαν το αυτοκίνητο. Τι λέει ο δικηγόρος του για την πολύχρονη δικαστική περιπέτεια.

-

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου να καταλογίσει βαριά αμέλεια στον οδηγό επειδή πάρκαρε σε σημείο "που διευκόλυνε την κλοπή του ΙΧ"

Σε μια απόφαση που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις προχώρησε ο Άρειος Πάγος, που δικαίωσε ασφαλιστική εταιρεία η οποία δεν αποζημίωσε πελάτη της, μετά από κλοπή πολυτελούς οχήματος. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος περιγράφει στο "Καλημέρα Ελλάδα" το περιστατικό. Όπως λέει ο οδηγός, το ανώτατο δικαστήριο του καταλόγισε βαριά αμέλεια πίσω από την κλοπή και δικαίωσε την ασφαλιστική του. Αιτία, το γεγονός ότι πάρκαρε σε έναν δρόμο που θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούσε απόλυτα τα σχέδια των δραστών.

"Είχα ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν μεγάλης αξίας το ασφάλισα τέλος παντων μου το χανε διαρρήξει μια φορά πριν γίνει ολική κλοπή και μετά από κάνα χρόνο μου το αφαίρεσαν εντελώς το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε. Έκανα όλες τις νόμιμες ενέργειες πήγα στην αστυνομία το δήλωσα έγιναν οι έρευνες

Θέλω να τονίσω ότι το αυτοκίνητο μου ήταν παρκαρισμένο έξω από την επιχείρηση μου γιατί οι διάφοροι λένε ότι ήταν παρατημένο σε κάποιο ερημικό σημείο κλπ. κλπ. Το αυτοκίνητο δεν ήταν σε ερημικό σημείο ήταν έξω από το κατάστημα μου.

Εξω από το εστιατόριο που διατηρούσα εκείνο το διάστημα , η ασφαλιστική με ενημέρωσε στην αρχή ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ο καιρός περνούσε και έφτασε ο καιρός που θα πρεπε να αποζημιωθώ. Άρχισαν τα περίεργα, πέρασε πάρα πολύς καιρός είδα ότι δεν υπήρχε διάθεση να αποζημιωθώ και έτσι πήγα σε ένα δικηγόρο και ξεκίνησα τη δικαστική διαμάχη.

Μας πίστωσαν λοιπόν από στο δικαστήριο από το πρωτόδικο βαθμό μέχρι και σήμερα που μιλάμε στον Άρειο Πάγο ότι έχουμε βαριά αμέλεια διότι το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο ήταν πολύ εύκολος στόχος και λοιπά. Το αυτοκίνητο εγώ όταν το αγόρασα το είχα πληρώσει 100.000 € μαζί με τα τελωνεία.

Επίσης για να σας δώσω να καταλάβετε την αναλογία έτσι όπως το φέρουνε ασφαλιστικές εταιρείες και οι δικηγόροι τους αν απευθυνθείτε σήμερα σε ένα κάτοικο του Βόλου οποίο είχε ασφαλισμένο το αυτοκίνητο του για φυσικές καταστροφές είναι σα να γυρνάμε και να του λένε ξέρεις η ξέρεις ότι θα βρέξει αλλά δεν έβαλες μπρατσάκια στο αμάξι"

Μετά την κλοπή, ο ιδιοκτήτης απευθύνθηκε στην ασφαλιστική σίγουρος ότι θα πληρωθεί, αλλά η διαδικασία αποδεικνύεται από την αρχή περίπλοκη και χρονοβόρα.

Ο Στέλιος Γιαλάογλου, δικηγόρος του ασφαλισμένου, μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση και είπε χαρακτηριστικά πως "ο Άρειος Πάγος είπε πως ουσιαστικά ο πελάτης μου διευκόλυνε τον κλέφτη, επειδή ήταν σε χώρο που δεν είχε ασφάλεια και δεν υπήρχαν κάμερες".





Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος στην ιστορία ήταν του 2023

Κούβα: Διασώστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα