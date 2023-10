Οικονομία

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Διόδια: Πότε είναι δωρεάν οι διελεύσεις

Ποιες ώρες τα διόδια θα είναι δωρεάν για τη διέλευση των οχημάτων.

Ελεύθερα θα γίνεται, όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, η διέλευση των πολιτών από τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων της χώρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους.

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 η διέλευση από τους σταθμούς διοδίων της χώρας θα είναι ελεύθερη από τις 00:00 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως και τα μεσάνυχτα (00:00) της Κυριακής, 8 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα που ορίζει η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, χωρίς διόδια θα πραγματοποιηθούν οι διελεύσεις επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης και δικύκλων οχημάτων(κατηγορίες 1 και 2) στους εξής οδικούς άξονες:

