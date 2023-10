Αθλητικά

Φασούλας: Ο Γιάννης Ιωαννίδης βοηθούσε πάντα και συνεργάτες και αντιπάλους (βίντεο)

Τι είπε ο Παναγιώτης Φασούλας για το κλείσιμο του ΟΑΚΑ και τα προβλήματα συντήρησης που έχουν εντοπιστεί

Την βαθιά θλίψη του για την απώλεια του Γιάννη Ιωαννίδη εξέφρασε ο Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα"

Όπως είπε χαρακτηριστικά "ο Ιωαννίδης κυριάρχησε για τρεις δεκαετίες στο μπάσκετ"

Ερωτηθείς τι συγκρατεί από τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο Παναγιώτης Φασούλας απάντησε πως "θυμάμαι τις κόντρες, το μίσος, τα πλακώματα, τους σκοτωμούς, το άγχος του… " ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά "του άρεσε να διαφωνεί ποτέ όμως δεν μετέφερε την ένταση αυτή στο παιχνίδι".

"Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του χαρακτήρα του ήταν ότι βοηθούσε πάντα και φίλους και αντιπάλους" είπε ο κ. Φασούλας.





Σχετικά με το σακάκι - γούρι του που αναφέρεται συχνά ο ίδιος ανέφερε πως "είχε γούρια ο Γιάννης αλλά δεν ισχύει ότι φορούσε πάντα το ίδιο σακάκι".

Σε ερώτηση για το κλείσιμο του ΟΑΚΑ μετά από απόφαση του αρμόδιου υπουργού ο Παναγιώτης Φασούλας τόνισε πως "εσείς μπορεί να το συζητάτε τώρα αλλά για εμάς είναι πράγματα γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Άλλωστε αν κάποιος περάσει έξω από το ΟΑΚΑ θα το καταλάβει και μόνος του".

Σήμερα θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση στη Βουλα και αύριο θα τελεστεί η κηδεία του Γιάννη Ιωαννίδη στη Θέρμη.

