Κακοκαιρία - Βόλος: Νεαρός νοσηλεύεται με λεπτοσπείρωση

Τι δήλωσε ο πατέρας του νεαρού που πήγε εθελοντικά να βοηθήσει σε πλημμυρισμένο σπίτι σε προάστιο της πόλης.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή νεαρός Βολιώτης που ασθένησε από λεπτοσπείρωση, όπως έδειξαν οι ειδικές εξετάσεις που του έγιναν.

Όπως ανέφερε ο πατέρας του, Γιάννης Μάγγος, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ο νεαρός φορώντας γαλότσες, γάντια αλλά και μάσκα είχε πάει στην Αγριά να βοηθήσει τον καθαρισμό του σπιτιού των γονιών ενός φίλου του. Την επόμενη ημέρα ανέβασε πυρετό, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς, η επώαση διαρκεί τέσσερις ημέρες.

“Δεν μας έδωσαν κάποια εξήγηση πως συνέβη αυτό, γιατί μετά από το καθάρισμα του σπιτιού η μόνη επαφή που είχε ήταν, όπως όλοι μας, με το νερό της βρύσης. Μαζί με τον πυρετό είχε και πονοκέφαλο και συμπτώματα σαν από κρύωμα. Τη δεύτερη μέρα του πέρασε ο πυρετός και εμφανίστηκε μετά από 3-4 μέρες, όπως περιγράφεται και μετά πήγαμε σε ιδιώτη γιατρό που δεν εντόπισε κάτι και έτσι πήγαμε στο νοσοκομείο, οι εξετάσεις που του έκαναν δεν έδειξαν κάτι, του έδωσαν αντιβίωση για τρεις ημέρες και μας είπαν ότι αν πάλι ανεβάζει πυρετό, να ξαναπάμε. Το Σάββατο προχτές τελείωσε η αντιβίωση, την Κυριακή του έκαναν εισαγωγή. Την Δευτέρα του πήραν αίμα και το έστειλαν για εξέταση και οι γιατροί μας διαβεβαιώνουν ότι πάει καλά“, επισήμανε ο κ. Μάγγος. Επιπλέον ευχαρίστησε τους γιατρούς του Νοσοκομείου Βόλου που έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο παιδί του.

“Η λεπτοσπείρωση είναι μικροβιακή λοίμωξη η οποία παρατηρείται σε ανθρώπους και ζώα και προκαλείται από τον μικροοργανισμό που ονομάζεται λεπτόσπειρα (Leptospira spp). Το υγρό περιβάλλον και η παρουσία οργανικών υλικών συντελούν στην παρατεταμένη επιβίωση του μικροβίου“, αναφέρεται στην σελίδα του ΕΟΔΥ

