Γιάννης Ιωαννίδης: Η επιμνημόσυνη δέηση για τον “Ξανθό” (εικόνες)

Υποβασταζόμενη έφτασε η σύζυγός του. Εκεί βρέθηκε όλο το ελληνικό μπάσκετ με πρώτους τους Φασούλα και Γιαννάκη

Ο Γιάννης Ιωαννίδης «εφυγε» χθες από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη σε οικογένεια, αθλητές, και τον κόσμο που τον αγαπούσε. Η κηδεία του θα γίνει αυριο Παρασκευή στη Θέρμη, ωστόσο για να τον αποχαιρετήσουν όσοι δεν μπορούν να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται αυτη την ωρα μία ανοιχτή τελετή στη μνήμη του.

Το παρών έδωσε πλήθος κόσμου, αθλητές και οι δικοί του άνθρωποι ενώ στεφάνια έχουν γεμίσει το προαύλιο του ναού, από αθλητές, φιλους, τον Πρωθυπουργό. Αντί στεφάνων, η οικογένεια του Γιάννη Ιωαννίδη ζήτησε από όποιον το επιθυμεί να καταθέσει τα χρήματα στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικός Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος προσερχόμενος στην εκκλησίας δήλωσε: «Ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής τόσο για το μπάσκετ, όσο και για τον ελληνικό αθλητισμό. Έχει αφήσει πίσω μεγάλη παρακαταθήκη και μια ολόκληρη γενιά που τον λάτρεψε. Χάραξε νέους δρόμους για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας πολύ βαθιά χαραγμένη μέσα μας την αγάπη που είχε ο Γιάννης Ιωαννίδης για τον αθλητισμό. Όσο δεν ξεχνούμε αυτούς τους ανθρώπους είναι ένα κέρδος».

Λίγο αργότερα, η σύζυγός του, Γιούλα Γκιουζελοπούλου μαζί με την κόρη του Γιάννη Ιωαννίδη έφτασε υποβασταζόμενη στην εκκλησία της Βούλας λέγοντας προς τους δημοσιογράφους πως είναι «πολύ προσωπικές στιγμές». To «παρών» στην εκκλησία της Βούλας έδωσε και ο εκ των προέδρων του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.





Ο Παναγιώτης Φασούλας που δούλεψε αρκετά με τον Γιάννη Ιωαννίδη, δήλωσε στο "Καλημέρα Ελλάδα": «Φεύγει ο Ξανθός και παίρνει μαζί του τρομερά έντονες στιγμές που ζήσαμε μαζί είτε ως αντίπαλοι, είτε ως συνεργάτες. Νομίζω πως δεν έχει τιμηθεί όσο θα έπρεπε για αυτό που προσέφερε στο ελληνικό μπάσκετ αυτές τις τρεις δεκαετίες».

Ενώ, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης από την μεριά του, είπε: «Η οικογένεια του μπάσκετ, ανεξαρτήτως χρωμάτων, πάντα ήταν δεμένη. Οπότε η απώλεια αυτή είναι πολύ σημαντική για εμάς. Με τη δουλειά του έβαλε τις βάσεις για να δούμε αυτά που είδαμε όλα τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να βγουν και άλλες τέτοιες προσωπικότητες όπως εκείνος. Όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά και η κοινωνία τις χρειάζεται».



Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιάννης Μπαρτζώκας δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του στο σύνολο του ελληνικού μπάσκετ. Το πέρασμά του ήταν τουλάχιστον πάρα πολύ έντονο».

Το «παρών» στην εκκλησία της Βούλας δίνει σύσσωμο το ελληνικό μπάσκετ για να τιμήσει μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού.

