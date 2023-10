Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Ένταση κατά την διάρκεια εξέτασης του Ράικου

Η ένταση συνεχίστηκε και όταν βγήκαν όλοι από την αίθουσα, καθώς ο συνήγορος της κατηγορουμένης φώναζε στον διάδρομο προς τον μάρτυρα «επιστημονικέ απατεώνα», προκαλώντας τον να του κάνει μήνυση

Επεισοδιακά ξεκίνησε η εξέταση του καθηγητή Τοξικολογίας, επικεφαλής του εργαστηρίου Τοξικολογίας στο ΑΠΘ Νικόλαου Ράικου από τον συνήγορο υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου στην δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η εξέταση του μάρτυρα, που ξεκίνησε με καθυστέρηση καθώς ο κ. Κούγιας άργησε να προσέλθει στο δικαστήριο με αποτέλεσμα η έδρα να αποσυρθεί για να τον αναμένει, είχε έντονη φόρτιση που στην πορεία κλιμακώθηκε εν μέσω λεκτικής επίθεσης του συνηγόρου προς τον μάρτυρα.

Η υπεράσπιση της κατηγορουμένης ξεκίνησε τις ερωτήσεις της προς τον μάρτυρα, ο οποίος από την εξέταση που διενήργησε αποφάνθηκε πως το παιδί δέχθηκε θανατηφόρα δόση κεταμίνης, ζητώντας του να δηλώσει τους τίτλους σπουδών που διαθέτει.

Οι ερωτήσεις απαγορεύθηκαν από την πρόεδρο και η εξέταση συνεχίστηκε με τον κ. Κούγια να ρωτά πόσες νεκροψίες-νεκροτομές έχει κάνει ο κ. Ράικος:

Μάρτυρας: Πάνω από 300 νεκροτομές, έχω και κλινικές εξετάσεις. Η ομάδα μου είναι η μόνη ομάδα που κάνει κλινική τοξικολογία! Έχω πάνω από 1.000 περιστατικά τον χρόνο!

Αλέξης Κούγιας: Σε υπόθεση προ ετών που είχα, την υπόθεση με το αρσενικό και τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη…

Πρόεδρος: Τι σχέση έχει;

Αλέξης Κούγιας: Απευθύνθηκε στον κ. Τσατσάκη!

Μάρτυρας: Όχι βέβαια!

Πρόεδρος: Δεν θα απαντήσετε!

Η απαγόρευση της ερώτησης έφερε προσφυγή του συνηγόρου της Πισπιρίγκου με την οποία ο κ. Κούγιας ζήτησε να του επιτραπεί να την υποβάλει, αίτημα που τελικά απερρίφθη ομόφωνα με ανάλογη εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο λίγη ώρα μετά ο συνήγορος επανήλθε στην «υπόθεση με το αρσενικό» και όταν η πρόεδρος απαγόρευσε και πάλι την ερώτηση ο συνήγορος στράφηκε κατά της προέδρου:

«Είστε μεροληπτική, δεν με αφήνετε να κάνω ερωτήσεις που κατατείνουν στο ότι ο μάρτυρας ψεύδεται» της είπε. Η ερώτηση, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση, απαγορεύθηκε και πάλι με ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου.

Η ατμόσφαιρα πυροδοτήθηκε εκ νέου με τις επόμενες ερωτήσεις του κ. Κούγια προς τον κ. Ράικο:

Αλέξης Κούγιας: Στις 14/3/22 ήταν η γνωμοδότησή σας στην κυρία Σαλάππα (ανακρίτρια που χειρίστηκε την υπόθεση), με βάση την οποία συνελήφθη η κατηγορούμενη. Γι' αυτήν την ανακάλυψή σας έχετε κάνει κάποια δημοσίευση;

Μάρτυρας: Υπάρχει δημοσίευση! Για τη μέθοδο αυτή υπάρχει δημοσίευση από τον Φλεβάρη του 2022!

Αλέξης Κούγιας: Ντροπή σας! Ντροπή σου! Ο Θεός δε θα σε συγχωρήσει ποτέ! Έχεις κάνει δημοσίευση πριν τη γνωμοδότηση; Ντροπή σου! Αθεόφοβε και κάνε μου μήνυση! Τώρα κάνε μου μήνυση!

Του διαλόγου αυτού ακολούθησε ένταση, όταν η μητέρα της κατηγορουμένης άρχισε να φωνάζει κατά του κ. Ράικου: "Κοίτα τον! Γελάει!" με την πρόεδρο να της ζητά να βγει εκτός της αίθουσας και τον κ. Κούγια να ζητά διακοπή.

Η ένταση συνεχίστηκε και όταν βγήκαν όλοι από την αίθουσα, καθώς ο συνήγορος της κατηγορουμένης φώναζε στον διάδρομο προς τον μάρτυρα «επιστημονικέ απατεώνα», προκαλώντας τον να του κάνει μήνυση.

