Πολιτισμός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύει χορωδίες για μικρούς και μεγάλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σχέδια της ανθρωπιστικής οργάνωσης για την παραγωγή υψηλού επιπέδου πολιτιστικού έργου στην Ελλάδα. Η Σόνια Θεοδωρίδου θα διευθύνει τις ορχήστρες.

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, ανακοινώνει την ίδρυση παιδικής χορωδίας, μικτής χορωδίας ενηλίκων και χορωδίας ενηλίκων γυναικών, όλες υπό τη διεύθυνση της διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνιας Θεοδωρίδου.

Στόχος του εν λόγω εγχειρήματος είναι να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη, την πνευματική καλλιέργεια και τη δημιουργική έκφραση των ατόμων. Η χορωδία ως οργανισμός προάγει την αναβάθμιση του πνευματικού επιπέδου των μελών, καλλιεργεί τις καλλιτεχνικές δεξιότητες τους και τους προσφέρει την δυνατότητα να παράγουν πολιτιστικό έργο, βελτιώνοντας το πολιτιστικό τους επίπεδο. Παράλληλα, λειτουργεί ως κιβωτός της μουσικής παράδοσης και των αξιών της πολυφωνίας, και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, αναβαθμίζοντας τον ελεύθερο χρόνο σε ποιοτική απασχόληση με ευκαιρίες για πραγματική δράση με συμμετοχή σε συναυλίες, παρουσιάσεις και άλλα καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά δρώμενα, τα οποία σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός το προσεχές διάστημα.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση και Διεύθυνση Εκδηλώσεων: Σόνια Θεοδωρίδου

Διεύθυνση παραγωγής: Μαρία Κουρκουλάκου

Γραμματέας: Άρετή Παπαδάτου

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στην Ναργκίς Μοχαμαντί

Λάρισα: Απόπειρα βιασμού 14χρονης σε πάρκο

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)