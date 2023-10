Κόσμος

Τουρκία: ζητεί την έκδοση του Μπαρίς Μπογιούν από την Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες τον βαρύνουν και τι απαντά η ιταλική πλευρά στο αίτημα για την έκδοσή του.

-

Στη συνάντηση της Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Τουρκίας-Ιταλίας που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου στην Άγκυρα, το πρώτο θέμα στην ατζέντα της τουρκικής πλευράς ήταν η έκδοση του Μπαρίς Μπουγιούν, ο οποίος συνελήφθη στην Ιταλία τον Απρίλιο και αφέθηκε ελεύθερος σε κατ' οίκον περιορισμό. Πρόκειται για κορυφαίο στέλεχος της μαφίας στην Τουρκία, του οποίου συνεργάτες θεωρούνται και οι δράστες της 6απλής δολοφονίας στη Λούτσα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου ιταλική αντιπροσωπεία δεν απάντησε θετικά ή αρνητικά στο αίτημα της τουρκικής πλευράς. Δήλωσε απλώς ότι θα το εξετάσει.

Ο Μπογιούν πιάστηκε και φυλακίστηκε στο Ρίμινι της Ιταλίας, όπου εισήλθε παράνομα. Όταν αφέθηκε ελεύθερος, υπέβαλε αίτηση για άσυλο. Ωστόσο, η αίτηση μπλοκαρίστηκε μετά από παρέμβαση της Τουρκίας.

Ο Μπογιούν καταζητείται από την Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης για 103 διαφορετικά εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα δολοφονίας από πρόθεση, εκ προθέσεως τραυματισμό με όπλο, παραγωγή και εμπόριο ναρκωτικών ή διεγερτικών, εμπόριο όπλων, φθορά ιδιοκτησίας, εκ προθέσεως κίνδυνος γενικής ασφάλειας και απειλές.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τρίκαλα: Μωρό "έφαγε" τοξικό φυτό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Γιάννης Ιωαννίδης: συγκινητικό το “τελευταίο αντίο” στον κόουτς (εικόνες)