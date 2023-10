Κόσμος

Άγκυρα - Τρομοκρατικό χτύπημα: Η Τουρκία έπληξε στόχους του PKK

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίθεση στη Συνοικία Ατατούρκ είναι η πρώτη που σημειώνεται στην Άγκυρα από το 2016, όταν μια σειρά φονικών επιθέσεων είχαν συνταράξει τη χώρα και συμπίπτει με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

-

Έπειτα από τη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αεροπορική επιχείρηση κατά των στόχων του ΡΚΚ.

Προστίθεται ότι στην αεροπορική επιχείρηση στις περιοές Μετίνα,Χακούρκ, Καντίλ και Γκαρά, καταστράφηκαν 20 στόχοι της οργάνωσης και σύμφωνα με τις αρχές ελήφθησαν όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της επιχείρησης στους άμαους πολίτες και στο περιβάλλον.

«Συνολικά καταστράφηκαν 20 στόχοι, που περιελάμβαναν σπηλιές, καταφύγια και αποθήκες που χρησιμοποιούνταν από την αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση. Πολλοί ένοπλοι εξουδετερώθηκαν. Οι τρομοκράτες δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από το τέλος που τους περιμένει! Τους πυροβολήσαμε ξαφνικά στα λημέρια τους μια νύχτα και θα συνεχίσουμε να τους πυροβολούμε. Αυτός ο αγώνας δεν θα τελειώσει μέχρι να μην υπάρξει ούτε ένας έφυγε τρομοκράτης!», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η επίθεση στη Συνοικία Ατατούρκ είναι η πρώτη που σημειώνεται στην Άγκυρα από το 2016, όταν μια σειρά φονικών επιθέσεων είχαν συνταράξει τη χώρα και συμπίπτει με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η έκρηξη συγκλόνισε την συνοικία όπου βρίσκονται υπουργεία και είναι κοντά στο κοινοβούλιο.

Tο PKK έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα