Οικονομία

Υπουργείο Οικογένειας: Ψηφιοποίηση για τη στεγαστική συνδρομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μνημόνιο συνεργασίας των υπουργείων Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

-

Με πρωτοβουλία των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη, ξεκινά η συνεργασία των δύο υπουργείων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού αρμοδιότητας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σήμερα Πέμπτη, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε, παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου Στέλιος Σακαρέτσιος.

Στόχος του μνημονίου είναι η ενίσχυση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των δράσεων στεγαστικής συνδρομής που υλοποιεί η ΔΥΠΑ προκειμένου οι πολίτες που εντάσσονται σε αυτά να εξυπηρετούνται στο μέγιστο βαθμό.

Ειδικότερα μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση δικαιούχων του προγράμματος χαμηλότοκων και άτοκων δανείων για νέους "Σπίτι μου" που υλοποιεί η ΔΥΠΑ, με στόχο να εξυπηρετούνται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα κατά την επαφή τους με τις υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τον έλεγχο του ακινήτου που θέλουν να αποκτήσουν ως πρώτη κατοικία.

Παράλληλα με την υπογραφή του Μνημονίου, διευκολύνεται η επίλυση εκκρεμοτήτων που χρόνιζαν από την περίοδο λειτουργίας του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και σχετίζονται με τη διασφάλιση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της ΔΥΠΑ, ενώ δίνεται και η δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και μέσων, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών στεγαστικής συνδρομής.

Το μνημόνιο συνεργασίας είναι αορίστου διάρκειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ιαπωνία: Ισχυρή δόνηση στα νησιά Ιζού

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 171 σημεία

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή