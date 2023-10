Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Στήριξη Τσίπρα στον Ζαχαριάδη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε με τον τέως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργό στη Βουλή.

-

Με τον πρώην πρωθυπουργό και τέως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη», τον επισκέφτηκε στη Βουλή και είχε συζήτηση μαζί του για τα προβλήματα της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδυασμού «Ανοιχτή Πόλη» ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι δήμοι στην καθημερινότητα των πολιτών και μεταξύ άλλων θυμήθηκε την εποχή που ήταν ο ίδιος επικεφαλής της συγκεκριμένης δημοτικής παράταξης, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος από τη μεριά του αναφέρθηκε στην ποιότητα του ψηφοδελτίου του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα των εκλογών και στο τέλος τον ευχαρίστησε θερμά για τη βοήθειά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Ιεράπετρα: Πτώμα εντοπίστηκε σε γκρεμό (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εισηγήσεις Κασσελάκη για το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας