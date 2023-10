Κόσμος

Βενεζουέλα: Ένταλμα σύλληψης για τον Χουάν Γκουαϊδό

Η εισαγγελία ζήτησε επίσης να εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση –διεθνές ένταλμα σύλληψης– της Ιντερπόλ σε βάρος του. Γιατί ο πρώην "μεταβατικός" πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως εξέδωσε ένταλμα σύλληψης ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Χουάν Γκουαϊδό, κάτι χωρίς προηγούμενο, και ζήτησε επίσης να εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση –διεθνές ένταλμα σύλληψης– της Ιντερπόλ σε βάρος του, στη βάση στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα της δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αποκαλύφθηκαν από τον Τύπο.

Σε στελέχη της εισαγγελίας δόθηκε εντολή να «εκδώσουν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και να υποβάλουν αίτημα στην Ιντερπόλ για να εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση ώστε να πληρώσει για τα εγκλήματά του», ανέφερε ο εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ.

Εξόριστος στις ΗΠΑ, ο πρώην «μεταβατικός» πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορείται μεταξύ άλλων από το Καράκας για προδοσία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και σύσταση και συμμορία.

Ο κ. Γκουαϊδό «χρησιμοποίησε πόρους της PdVSA», της γιγαντιαίας δημόσιας επιχείρησης Petroleos de Venezuela, προκαλώντας «ζημίες σχεδόν ίσες με ή μεγαλύτερες από 19 δισεκ. δολάρια», σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο οποίος επικαλέστηκε «αποκαλύψεις» που έκανε ο Τύπος βάσει στοιχείων που προσκομίστηκαν σε «ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ».

Άλλοτε πρόεδρος της Βουλής, ο Χουάν Γκουαϊδό αυτοανακηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2019 «μεταβατικός πρόεδρος» της Βενεζουέλας, μετά την επανεκλογή του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο το 2018.

Ο κ. Γκουαϊδό, στην προσπάθειά του να εκδιώξει από την εξουσία τον κ. Μαδούρο, βασίστηκε κυρίως στην υποστήριξη της Ουάσιγκτον, που επέβαλε ομοβροντία κυρώσεων στο Καράκας, συμπεριλαμβανομένου εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

