Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Παρ' ολίγο τραγωδία με λεωφορείο εν κινήσει. Πέταξαν γλάστρα στον οδηγό και κατέληξε στην πόρτα. Τι λένε για το πρωτοφανές περιστατικό στον ΑΝΤ1 ο οδηγός και μέλος του ΔΣ Συδνικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ.

Σοκ προκαλεί η επίθεση αγνώστων σε εν κινήσει λεωφορείο στους Αγίους Αναργύρους.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, περίπου στις 23:40, στη λεωφορειακή γραμμή 704 (Καματερό – Πλ. Αγίων Αναργύρων κυκλική) την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο και είχε και επιβάτες, του πέταξαν μια γλάστρα που πέρασε από το παράθυρο του οδηγού και χτύπησε στην μπροστινή πόρτα.

Λίγο πιο μπροστά να ήταν ο οδηγός θα τον τραυμάτιζε σοβαρά στο κεφάλι, την ώρα μάλιστα που είναι γεμάτο με κόσμο.Ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία και κατέγραψε το περιστατικό.

Η μαρτυρίου του οδηγού:

«Χθες το βράδυ ενώ γύριζα από το δρομολόγιο των 23:20 από Αγίους Αναργύρους και είχα μαζί μου και έναν συνάδελφο που καθόταν μπροστά. Φτάνοντας στη στάση «4η Χασιάς» και πηγαίνοντας να στρίψω αριστερά στη νησίδα. Κάποιος μου πέταξε μια γλάστρα που πέρασε από το παράθυρο μου που ήταν ανοιχτό και έπεσε στα πόδια του συναδέλφου και έσπασε. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν. Τρομοκρατήθηκα και ενημέρωσα κατευθείαν την αστυνομία, ολοκλήρωσα το δρομολόγιο γιατί είχα κόσμο μέσα και ευτυχώς δεν είχε σπάσει η πόρτα. Ήρθε η αστυνομία και κατέγραψε το περιστατικό».

Για το πρωτοφανές περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο Φώτης Νικολακόπουλος, μέλος του ΔΣ Συδνικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, ο οποίος επιβεβαίωσε το συμβάν ενώ μας εξέφρασε τον προβληματισμό του καθώς όπως λέει και ο ίδιος: «φανταστείτε τι θα γινόταν αν αυτή η γλάστρα χτυπούσε τον οδηγό και έχανε τον έλεγχο του οχήματος χθες βράδυ. Το να πετάς γλώστρες σε λεωφορείου που έχει επιβάτες είναι εγκληματικό.

