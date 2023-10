Παράξενα

Εκλογές: Υποψήφια δημοτική σύμβουλος ετών... 102! (βίντεο)

Η 102χρονη Άννα Κατσούλη μιλάει στον ΑΝΤ1 για την απόφασή της να κατέβει υποψήφια στον Πειραιά με τον Κώστα Γαβρίλη.

Αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει ξεκινήσει και στη «μάχη» της Κυριακής 8/10 για τους 332 δήμους ρίχνονται 1.222 δημοτικοί συνδυασμοί. Ως επικεφαλής παράταξης, διεκδικούν τη δημαρχία 1.047 άνδρες και μόλις 164 γυναίκες δηλαδή ποσοστό 13,5% του συνόλου.

Στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, το 2019, γυναίκες υποψήφιοι δήμαρχοι ήταν 176 (ποσοστό 10,8% επί των υποψηφίων), από τις όποιες εκλέχθηκαν οι 18 (ποσοστό 5,4% επί των εκλεγέντων), ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2014 υπήρχαν 153 υποψήφιες γυναίκες (ποσοστό 10,6%) και εκλέχθηκαν οι 15.

Υπάρχουν και κάποιοι υποψήφιοι που δεν φοβούνται να ασχοληθούν με τα κοινά παρά την ηλικία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μία 102χρονη που κατεβαίνει ως υποψήφια δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά με τον Γιώργο Γαβρίλη.

Η 102χρονη Άννα Κατσούλη, η ΕΑΜίτισσα νηπιαγωγός που ήταν υπεύθυνη για τη διανομή του «Ριζοσπάστη» στον Πειραιά ενώ μετά την απελευθέρωση ήταν υπεύθυνη για τη δουλειά στον σύλλογο γυναικών Πειραιά, που συμμετέχει τιμητικά στο ψηφοδέλτιο μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για την απόφασή της.

Αναφορικά με την απόφασή της να κατέβει υποψήφια είπε "πιστεύω πως ο κ. Γαβρίλης θα κάνει έργο στον Πειραιά που έχει ανάγκη από πολλά"

