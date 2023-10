Πολιτική

Εκλογές - Τζιτζικώστας: οι τρεις βασικοί πυλώνες της επόμενης ημέρας (βίντεο)

«Την Κυριακή αποφασίζουμε για τον τόπο μας, δεν αποφασίζουμε για Κυβέρνηση και κόμμα», υπογράμμισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Δύο μέρες απομένουν για τις κρίσιμες κάλπες των Αυτοδιοικητικών εκλογών από τις οποίες θα προκύψουν οι επικεφαλής των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας για τα επόμενα χρόνια και θα αναδειχθούν τα περιφερειακά, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ανά την επικράτεια.

Δίνοντας βήμα σε υποψηφίους από διάφορες περιοχές της Αττικής και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, ο ΑΝΤ1 επιχειρεί να κάνει ενεργότερα συμμέτοχους τους πολίτες στις καθοριστικές για την καθημερινότητα και την ζωή του εξελίξεις που φέρνουν οι εκλογές στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να τους βοηθήσει να σχηματίσουν καλύτερη άποψη για όσους διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων.

Στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

“Οι βασικές μας προτεραιότητες είναι η παιδεία και η υγεία. Έχουμε κάνει ήδη ένα πολύ σημαντικό έργο με 14 σχολεία αλλά θα συνεχίσουμε το έργο αυτό” είπε αρχικά ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

“Στην υγεία κάναμε παρεμβάσεις σε 18 νοσοκομεία και 22 Κέντρα Υγείας, έχουμε ήδη το σχέδιο για να βάλουμε νέο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό σε όλα τα νοσοκομεια και θα δημιουργήσουμε νέες αίθουσες χειρουργείων”, είπε μεταξύ άλλων.

“Ο τρίτος πυλώνας είναι η επιχειρηματικότητα. Με εκατοντάδες προγράμματα που φέραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο φετος το ΑΕΠ μας αυξήθηκε κατά 9% ένω αυξήσαμε και τις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι είμαστε στην κορυφαία δεκάδα των περιφερειών της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας”, είπε και τόνισε ότι “Θέλουμε οι νέοι να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη”.

“Την Κυριακή αποφασίζουμε για τον τόπο μας. Δεν αποφασίζουμε για κυβέρνηση και κόμμα. Ζητάμε από τους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν και να μας δώσουν ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας”, ανέφερε ο ίδιος.

“Το σημαντικότερο παράπονο των συμπολιτών μας είναι το ζήτημα της ανεργίας. Γι αυτό ως περιφερειακή διοίκηση έχουμε αποφασίσει να στρέψουμε πόρους προς τη μικρομεσαία επιχείρηση για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές” είπε σχετικά με το μεγαλύτερο παράπονο του κόσμου που έχει αφουγκραστεί εκείνος.

Ακόμη τόνισε ότι “καταργούμε όλα τα ανταποδοτικά που πλήρωναν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που πλήρωναν για συναλλαγές με την περιφέρεια κάτι που θα ωφελήσει πολλές χιλιάδες κόσμου”.





